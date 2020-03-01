В Україну не в’їхала жодна людина з ознаками коронавірусу – голова Держприкордонслужби

Прикордонники спільно з представниками міністерства охорони здоров’я України проводять необхідні заходи для недопущення поширення коронавірусу територією України

Фото: Держприкордонслужба України

Прикордонники спільно з представниками міністерства охорони здоров’я України проводять необхідні заходи для недопущення поширення коронавірусу територією України

Про це, як повідомляє RegioNews, заявив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко в прямому ефірі на каналі Україна 24.

Він повідомив, що з 27 лютого прикордонники абсолютно в усіх пунктах пропуску та КПВВ проводять температурний скринінг громадян, які в’їжджають на територію України. Наразі Служба має 406 термометрів.

"Наразі жодного випадку виявлення особи на в’їзд з ознаками коронавірусу не зафіксовано”, - сказав Дейнеко.

У разі виявлення під час скринінгу особи з підвищеною температурою - прикордонник ізолює цю людину та повідомить представника МОЗу.