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01 березня 2020, 15:11 4

В Україну не в’їхала жодна людина з ознаками коронавірусу – голова Держприкордонслужби

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01 березня 2020, 15:11 4
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Прикордонники спільно з представниками міністерства охорони здоров’я України проводять необхідні заходи для недопущення поширення коронавірусу територією України
Фото: Держприкордонслужба України
Прикордонники спільно з представниками міністерства охорони здоров’я України проводять необхідні заходи для недопущення поширення коронавірусу територією України

Про це, як повідомляє RegioNews, заявив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко в прямому ефірі на каналі Україна 24.

Він повідомив, що з 27 лютого прикордонники абсолютно в усіх пунктах пропуску та КПВВ проводять температурний скринінг громадян, які в’їжджають на територію України. Наразі Служба має 406 термометрів.

"Наразі жодного випадку виявлення особи на в’їзд з ознаками коронавірусу не зафіксовано”, - сказав Дейнеко.

У разі виявлення під час скринінгу особи з підвищеною температурою - прикордонник ізолює цю людину та повідомить представника МОЗу.


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