Депутатка парламету Франції шокована брехнею нардепа від "Опозиційної платформи"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Новая газета".
В інтерв'ю джерелу Фор-Мунтян заявила, що їй приписали слова, яких вона ніколи не вимовляла.
"Я абсолютно в шоці, не знаю, як можна було таке вигадати", - заявила депутат Фор-Мунтян.
Фор-Мунтян "обурила заява" депутата Волошина, опублікована у фейсбуці: "... Депутат від партії Макрона Валері Фор-Мунтян несподівано каже, що для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів "не вистачає сепаратистів".
Цю "новину" від заступника голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС, члена партії ОПЗЖ Олега Волошина потім передрукували ЗМІ.
Депутат Фор-Мунтян підтвердила, що 27 лютого дійсно зустрілася в Парижі з Волошиним, про якого "раніше нічого не знала". Волошин запропонував розповісти про ініціативу створення "парламентського виміру нормандського формату".
"На зустрічі я сказала депутату Волошину, що нормандський формат потрібно залишити в нинішньому вигляді: на рівні президентів і міністрів закордонних справ. І не привертати до цього ще й парламентаріїв, так як це може тільки нашкодити переговорному процесу. Волошин потім мені сказав: ви хочете, щоб сепаратисти були за столом переговорів? Я відповіла: абсолютно ні, я взагалі про це не говорила. Я говорила лише про те, що депутати і сенатори Франції не повинні втручатися в нормандський формат", - підкреслила Фор-Мунтян.
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