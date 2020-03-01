Єврокомісія обіцяє Греції і Болгарії допомогу в захисті кордонів від біженців

Міністр оборони Греції Алківіадіс Стефаніс заявив про 9 тисяч 600 спроб біженців із Сирії, Іраку та Афганістану потрапити до країни 29 лютого. За його словами, цим спробам завадили

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Міністр оборони Греції Алківіадіс Стефаніс заявив про 9 тисяч 600 спроб біженців із Сирії, Іраку та Афганістану потрапити до країни 29 лютого. За його словами, цим спробам завадили

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Reuters. Греція намагається завадити біженцям потрапити до країни після того, як Туреччина відкрила для біженців свій кордон з Європейським Союзом. За інформацією Міжнародної організації з міграції, уздовж грецько-турецького кордону знаходяться щонайменше 13 тисяч біженців. Міністр міграції Греції Нотіс Міттарачі також зазначив, що влада намагатиметься перешкоджати масовому потоку біженців. "Ця країна не є безкоштовною для всіх", - заявив Міттарачі. У свою чергу, голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн повідомляла у своєму twitter, що Єврокомісія готова надати додаткову підтримку Греції та Болгарії в охороні їхніх кордонів.

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