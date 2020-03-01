У світі зареєстровано вже майже 90 тисяч випадків захворювання "китайським” коронавірусом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України.
На території Європи зареєстровано 1 449 випадків захворювання COVID-19 у 27 країнах (Італія - 1 128, Німеччина - 57, Франція - 100, Іспанія - 43, Великобританія - 25, Хорватія - 6, Австрія - 10, Росія - 2, Фінляндія - 3, Швеція - 13, Ізраїль - 7, Швейцарія-18, Греція-4, Грузія - 3, Норвегія- 7 Румунія- 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 6, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Ісландія, Литва, Сан-Маріно, Туркменістан, Білорусь - по одному випадку).
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
28 лютого по всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на випадок фіксації COVID-19. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади.
В Міністерстві запевняють, що медична система повністю готова на випадок фіксації COVID-19.
"В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 29 лютого 2020 року у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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