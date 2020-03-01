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01 березня 2020, 11:51 8

Сутички на "Барабашово”: частину підозрюваних відправили під домашній арешт

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на русском языке
01 березня 2020, 11:51 8
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Київський райсуд Харкова обрав домашній арешт для частини підозрюваних у масових заворушеннях на ринку "Барабашово"
Фото: Національна поліція
Київський райсуд Харкова обрав домашній арешт для частини підозрюваних у масових заворушеннях на ринку "Барабашово"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Засідання відбулося 29 лютого. Прокуратура подала клопотання про взяття під варту усіх підозрюваних у масових заворушеннях на ринку "Барабашово" 27 лютого, але суд встиг розглянути клопотання щодо частини підозрюваних та не задовільнив його", - зазначили у суді.

Суддя обрав для підозрюваних домашній арешт з 22:00 до 06:00.

Дату обрання запобіжного заходу для інших учасників події, пояснили у суді, буде призначено додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що харківські правоохоронці оголосили про підозру 56-м учасникам масових зіткнень на ринку "Барабашово".


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