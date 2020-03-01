Нардеп назвав запуск хімгіганта "Азот" в Луганській області "техногенною катастрофою"

Народний депутат Сергій Шахов опублікував відео працюючого хімгіганта "Азот" в Сєвєродонецьку і назвав цей процес техногенною катастрофою

Фото: Сєвєродонецький "Азот"

Народний депутат Сергій Шахов опублікував відео працюючого хімгіганта "Азот" в Сєвєродонецьку і назвав цей процес техногенною катастрофою

Як повідомляє RegioNews, відповідне відео нардеп розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Про які хвороби, які коронавіруси можна говорити, якщо прямо зараз нас труять. Труять Попасну, місто Рубіжне, місто Лисичанськ, місто Сєвєродонецьк. Злочин прямо зараз відбувається, немає ні поліції, ні прокуратури, яка постійно бігає, шукає якісь дитячі майданчики, які встановила команда Шахова. А ось тут зараз твориться практично техногенна катастрофа, через яку на онкологію хворіють люди. Вмирають кожен день в нашій країні... Це практично сьогодні знищення українського народу... Я закликаю поліцію, всі силові структури негайно виїхати сюди і розібратися, що сьогодні викидає в атмосферу цей завод", - заявив нардеп.

Пізніше відео Шахова прокоментував заступник в.о. мера Сєвєродонецька Олексій Свєтіков на власному онлайн-ресурсі "Сьогодні в Сєвєродонецьку". За його даними, на "Азоті" почався запуск виробництва аміаку 1-А, свідченням чого є палаючий факел над цехом.

"Після виходу виробництва на режим газ на факелі спалюватися не буде, він весь буде перероблятися в аміак. Зауважимо, що на факелі спалюється природний газ і продукти його конверсії, продукти згоряння СО2 і деяка кількість СО. Тобто ті ж речовини, які виділяються в повітря наших квартир при спалюванні природного газу в кухонних газових плитах", - повідомив Свєтіков.

Запуск виробництва 1-А дозволить запустити виробництва азотних добрив - карбаміду і аміачної селітри. При повному завантаженні цих двох цехів підприємство зможе виробляти товар (за внутрішніми цінами) приблизно на 5 мільярдів гривень.

"На жаль, існує велика загроза, що робота "Азоту" в черговий раз буде зупинена діями державних підприємств або структур. Як це вже неодноразово траплялося раніше - несподіваним припиненням подачі газу або електроенергії, заборонами з боку екоінспекції або інших контролюючих органів. Наприклад, увечері 29 лютого припинити запуск виробництва 1-А зажадав від правоохоронних органів народний депутат Сергій Шахов. Мовляв, завдає шкоди навколишньому середовищу", - вважає Свєтіков.

Нагадаємо, з 2014 року найбільший промисловий гігант Луганської області - Сєверодонецький "Азот" здебільшого знаходиться в режимі простою.