У Вірменії стався перший випадок захворювання на коронавірус

Перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19 виявлено 29 лютого в Вірменії

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Перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19 виявлено 29 лютого в Вірменії

Про це, як повідомляє RegioNews, у своєму Facebook написав прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

За інформацією Пашиняна, інфіковано 29-річного вірменина, який разом з дружиною кілька днів тому повернувся з Тегерана (Іран). Чоловік звернувся до медиків через підвищену температуру. Зараз стан пацієнта стабільний.

У дружини хворого після тесту коронавірус не виявлений. Встановлюються люди, з якими контактував хворий.

"Шановні співвітчизники! Сьогоднішній марш, присвячений жертвам 1 березня, відміняється. У нашого співвітчизника, зараженого коронавірусом, все в порядку, навіть без температури. Процес ізоляції контакту з пацієнтом добігає кінця. Всі налаштовані на співпрацю... Виявилося, що пацієнт не сідав у таксі після прибуття з Тегерану. Він повернувся додому з аеропорту машиною знайомого, який прибув в тому ж літаку, і з дому потрапив в машину швидкої допомоги, що добре, тому що потенційний діапазон контактів був значно звужений", - написав Пашинян.