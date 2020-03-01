У Вірменії стався перший випадок захворювання на коронавірус
Про це, як повідомляє RegioNews, у своєму Facebook написав прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.
За інформацією Пашиняна, інфіковано 29-річного вірменина, який разом з дружиною кілька днів тому повернувся з Тегерана (Іран). Чоловік звернувся до медиків через підвищену температуру. Зараз стан пацієнта стабільний.
У дружини хворого після тесту коронавірус не виявлений. Встановлюються люди, з якими контактував хворий.
"Шановні співвітчизники! Сьогоднішній марш, присвячений жертвам 1 березня, відміняється. У нашого співвітчизника, зараженого коронавірусом, все в порядку, навіть без температури. Процес ізоляції контакту з пацієнтом добігає кінця. Всі налаштовані на співпрацю... Виявилося, що пацієнт не сідав у таксі після прибуття з Тегерану. Він повернувся додому з аеропорту машиною знайомого, який прибув в тому ж літаку, і з дому потрапив в машину швидкої допомоги, що добре, тому що потенційний діапазон контактів був значно звужений", - написав Пашинян.
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