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01 березня 2020, 10:34 11

У США зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу

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01 березня 2020, 10:34 11
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Пацієнт з діагнозом коронавірусна інфекція COVID-2019 помер в США в окрузі Кінг, штат Вашингтон учора, 29 лютого
Фото: pixabay.com
Пацієнт з діагнозом коронавірусна інфекція COVID-2019 помер в США в окрузі Кінг, штат Вашингтон учора, 29 лютого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на The Washington Post.

Джерело посилається на спільну заяву міністерства охорони здоров'я штату Вашингтон і міністерства охорони здоров'я Сіетла і округу Кінг.

В результаті події на території штату введено надзвичайний стан через загрозу поширення коронавірусу. Відповідне розпорядження дав губернатор Джей Інслі 29 лютого.

Для держустанов і департаментів є наказ використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні ресурси для боротьби з поширенням інфекції. Надзвичайний стан робить можливим використання Національної гвардії.


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