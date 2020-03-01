У США зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу

Пацієнт з діагнозом коронавірусна інфекція COVID-2019 помер в США в окрузі Кінг, штат Вашингтон учора, 29 лютого

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Пацієнт з діагнозом коронавірусна інфекція COVID-2019 помер в США в окрузі Кінг, штат Вашингтон учора, 29 лютого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на The Washington Post.

Джерело посилається на спільну заяву міністерства охорони здоров'я штату Вашингтон і міністерства охорони здоров'я Сіетла і округу Кінг.

В результаті події на території штату введено надзвичайний стан через загрозу поширення коронавірусу. Відповідне розпорядження дав губернатор Джей Інслі 29 лютого.

Для держустанов і департаментів є наказ використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні ресурси для боротьби з поширенням інфекції. Надзвичайний стан робить можливим використання Національної гвардії.