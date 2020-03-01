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01 березня 2020, 10:28

Відновлено роботу КПВВ "Мар’їнка” після обстрілу

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01 березня 2020, 10:28
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1 березня зранку враховуючи стабілізацію безпекової ситуації в межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" Командувачем об’єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка"
Фото: Держприкордонслужба України
1 березня зранку враховуючи стабілізацію безпекової ситуації в межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" Командувачем об’єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

Наразі КПВВ функціонує в штатному режимі за графіком весняного періоду, пропускні операції будуть здійснюватися до 18.30.

Нагадаємо, 29 лютого через обстріл дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" КПВВ "Мар’їнка" припиняв роботу. Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з протитанкового ракетного комплексу позицій підрозділів Об’єднаних сил, які знаходяться неподалік КПВВ "Мар’їнка". На той момент в зоні ураження перебували цивільні особи, що переміщувались по гуманітарному дорожньому коридору. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.


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