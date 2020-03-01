Чергове загострення на Донбасі: поранені двоє українських військовослужбовців
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об`єднаних сил.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, була відмічена робота снайперської пари.
Тринадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". два рази бойовики вели вогонь поруч з Невельським – з міномету калібру 120 мм 6 мін, а також вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Двічі зафіксовані обстріли неподалік Красногорівки зі станкових протитанкових гранатометів – 12 пострілів, а також вогонь з великокаліберних кулеметів, два рази в районі населеного пункту Лебединське – з 82-мм мінометів – 10 мін, зі станкових протитанкових гранатометів - 16 пострілів, а також зафіксовано вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя бойовики вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів, поруч з Мар’їнкою – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Два рази в районі населеного пункту Піски бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм – 8 мін, з 82-мм міномету – 6 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також по українським позиціям вівся снайперський вогонь.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій, вогонь зафіксовано поблизу Травневого – з міномету калібру 82 мм – 3 міни, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Чотири рази неподалік населеного пункту Оріхове – з мінометів калібру 120 мм – 7 мін та 5 мін – з 82-мм міномету, поруч з Кримським – зі 120-мм мінометів – 12 мін.
Вчора, 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження.
Крім того, як зазначено у повідомленні джерела, вчора бойовики з ПТРК обстріляли позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду "Мар’їнка".
З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномету, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає.
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