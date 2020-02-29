Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль

Місцева влада має опікуватися добробутом громади, а не політикою

Місцева влада має опікуватися добробутом громади, а не політикою

Про це сказав Віце-прем’єр-міністр України — міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна"



"В місцевому самоврядуванні взагалі не має бути політики. Це мають бути старійшини, поважні люди, яких обирають і довіряють їм керувати бюджетом і добробутом громади. Політика має бути від обласного рівня до державного рівня. Тут вже мають починатись політичні партії, ідеології. На місцевому рівні має бути місцеве самоврядування, яке дбає за господарством", - сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль також заявив, що реформа децентралізації є найбільш успішною в країні та її підтримують майже 70% громадян України.

"Сьогодні реформа децентралізації є одною з найуспішніших та одною з найзрозуміліших для людей. За останніми дослідженнями майже 70% людей схвалюють цю реформу. І студія сьогодні продемонструвала, що мінімум 84% знають, що це за реформа", - сказав віце-прем’єр, коментуючи результати опитування в студії, де 84% глядачів відповіли "так" на питання "Ви розумієте, що таке децентралізація?".

Нагадаємо, що 16 січня Президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) з аргументацією, що внесення таких змін вимагає детального обговорення і консультацій з представниками всіх сторін.

4 лютого було призначено нового віце-прем'єра з регіональної політики Дениса Шмигаля. А вже 25 лютого Міністерство розвитку громад і територій та Комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування ВРУ почали широкі громадські обговорення в Києві і регіонах про продовження реформи децентралізації.

Як раніше заявляв Денис Шмигаль, результати цього обговорення повинні лягти в основу змін до Конституції України.