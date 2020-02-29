Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
Про це сказав Віце-прем’єр-міністр України — міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна"
"В місцевому самоврядуванні взагалі не має бути політики. Це мають бути старійшини, поважні люди, яких обирають і довіряють їм керувати бюджетом і добробутом громади. Політика має бути від обласного рівня до державного рівня. Тут вже мають починатись політичні партії, ідеології. На місцевому рівні має бути місцеве самоврядування, яке дбає за господарством", - сказав Шмигаль.
Денис Шмигаль також заявив, що реформа децентралізації є найбільш успішною в країні та її підтримують майже 70% громадян України.
"Сьогодні реформа децентралізації є одною з найуспішніших та одною з найзрозуміліших для людей. За останніми дослідженнями майже 70% людей схвалюють цю реформу. І студія сьогодні продемонструвала, що мінімум 84% знають, що це за реформа", - сказав віце-прем’єр, коментуючи результати опитування в студії, де 84% глядачів відповіли "так" на питання "Ви розумієте, що таке децентралізація?".
Нагадаємо, що 16 січня Президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) з аргументацією, що внесення таких змін вимагає детального обговорення і консультацій з представниками всіх сторін.
4 лютого було призначено нового віце-прем'єра з регіональної політики Дениса Шмигаля. А вже 25 лютого Міністерство розвитку громад і територій та Комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування ВРУ почали широкі громадські обговорення в Києві і регіонах про продовження реформи децентралізації.
Як раніше заявляв Денис Шмигаль, результати цього обговорення повинні лягти в основу змін до Конституції України.
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 18:26 29 лютого 16 учасників сутичок у Жмеринській міській раді відправили під арешт
- 18:12 29 лютого Злам табло Одеського аеропорту: прокуратура хоче заарештувати майно членів "Кібер Альянсу"
- 17:59 29 лютого Чернігівська ОДА отримала нового першого заступника
- 17:48 29 лютого У Харкові розтрощили намет "Партії Шарія": постраждали двоє людей
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
- 17:38 23 лютого Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу