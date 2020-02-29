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29 лютого 2020, 18:48 84

Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня

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29 лютого 2020, 18:48 84
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Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання, запланованого на 4 березня
Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання, запланованого на 4 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інформаційне управління Апарату ВР.

"У суботу, 29 лютого, Президент України звернувся до Верховної Ради України щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання, яке скликається відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради”, - йдеться в повідомленні.

Так, на позачерговому засіданні заплановано розгляд наступних питань:

1. проєкт закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№ 3003П);

2. проєкт закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення” закону "Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил), (№ 3015П);

3. проєкт закону про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України (№ 0025У);

4. проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції” (друге читання) (№ 2500Д);

5. про Кабінет міністрів України;

6. про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.

Як повідомлялося, 28 лютого Зеленський направив Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту.

В Офісі Президента поінформували, що глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету міністрів.

Крім того, Президент попросив заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів. Подробиць в ОП тоді не надали.

Разумков скликав позачергове пленарне засідання Верховної Ради на 16 годину 4 березня 2020 року.


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