Злам табло Одеського аеропорту: прокуратура хоче заарештувати майно членів "Кібер Альянсу"
Про це повідомляє Odessa.onlinе, пише RegioNews.
25 лютого поліцейські провели у кіберактівістов обшуки у справі про злом табло Одеського аеропорту (ст. 361 ч 2. КК України) - 16 жовтня там замість інформації про польоти з'явилося фото екоактівістки Грети Тунберг. "Кібер Альянс Україна" заявив, що не має ніякого відношення до інциденту з табло.
На суді адвокати наполягали на незаконності як самих обшуків, так і вилучення майна. Крім того, за їхніми словами, підзахисні задовго до того, що сталося попереджали кіберполіцію та власників аеропорту про наявність вразливостей в інформаційних системах.
Як підкреслив прокурор, зараз слідство перевіряє версію про те, що табло аеропорту могли зламати з метою отримання матеріальної вигоди. Тому вилучене у членів організації "Кібер Альянс" майно необхідно відправити на експертизу.
"Є така практика, коли спочатку зламують систему, показують її уразливості, а потім за певну плату пропонують усунути ці вразливості, тому ми перевіряємо цю версію", - зазначив прокурор.
Вислухавши обидві сторони, суд взяв перерву до понеділка для вивчення доказів.
Нагадаємо, 25 лютого поліція провела обшуки у засновників та активістів Громадської організації "Український кіберальянс" (Ukrainian Cyber Alliance). Згідно з постановою Малиновського районного суду Одеси, обшуки проводилися в рамках справи про злом табло Одеського аеропорту.
Волонтери кібербезпеки відмовилися працювати з держорганами після обшуків.
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