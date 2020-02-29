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Злам табло Одеського аеропорту: прокуратура хоче заарештувати майно членів "Кібер Альянсу"
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29 лютого 2020, 18:12

Злам табло Одеського аеропорту: прокуратура хоче заарештувати майно членів "Кібер Альянсу"

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29 лютого 2020, 18:12
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Приморський суд Одеси розглянув клопотання прокуратури про накладення арешту на майно трьох членів громадської організації "Кібер Альянс Україна". Адвокати вважають, що обшуки в активістів були проведені незаконно
Фото: Odessa.onlinе
Приморський суд Одеси розглянув клопотання прокуратури про накладення арешту на майно трьох членів громадської організації "Кібер Альянс Україна". Адвокати вважають, що обшуки в активістів були проведені незаконно

Про це повідомляє Odessa.onlinе, пише RegioNews.

25 лютого поліцейські провели у кіберактівістов обшуки у справі про злом табло Одеського аеропорту (ст. 361 ч 2. КК України) - 16 жовтня там замість інформації про польоти з'явилося фото екоактівістки Грети Тунберг. "Кібер Альянс Україна" заявив, що не має ніякого відношення до інциденту з табло.

На суді адвокати наполягали на незаконності як самих обшуків, так і вилучення майна. Крім того, за їхніми словами, підзахисні задовго до того, що сталося попереджали кіберполіцію та власників аеропорту про наявність вразливостей в інформаційних системах.

Як підкреслив прокурор, зараз слідство перевіряє версію про те, що табло аеропорту могли зламати з метою отримання матеріальної вигоди. Тому вилучене у членів організації "Кібер Альянс" майно необхідно відправити на експертизу.

"Є така практика, коли спочатку зламують систему, показують її уразливості, а потім за певну плату пропонують усунути ці вразливості, тому ми перевіряємо цю версію", - зазначив прокурор.

Вислухавши обидві сторони, суд взяв перерву до понеділка для вивчення доказів.

Нагадаємо, 25 лютого поліція провела обшуки у засновників та активістів Громадської організації "Український кіберальянс" (Ukrainian Cyber Alliance). Згідно з постановою Малиновського районного суду Одеси, обшуки проводилися в рамках справи про злом табло Одеського аеропорту.

Волонтери кібербезпеки відмовилися працювати з держорганами після обшуків.


#український кібер альянс
Поліція обшукує засновників "Українського кіберальянсу"
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