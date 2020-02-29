Чернігівська ОДА отримала нового першого заступника
Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, пише RegioNews.
У сфері повноважень першого заступника голови – координація здійснення в області державної політики у сфері житлово-комунального господарства, будівництва та паливно-енергетичного комплексу, а також запобігання корупції.
Віталій Загайний у разі відсутності голови ОДА виконуватиме його обов’язки. До цього часу працював радником голови Чернігівської облдержадміністрації.
Довідка: Віталій Анаолійович Загайний, 48 років.
Народився у м. Луцьку. В 1995 році закінчив Український державний лісотехнічний університет, має вищу освіту інженера-технолога.
Після закінчення у 2004 році Львівського державного університету фізичної культури отримав фах тренера-викладача, у 2011 році у цьому ж виші закінчив аспірантуру.
Перше місце роботи — у 1990 році в Цуменському державному лісовому господарстві, де працював верстатником цеху з переробки деревини. У 1996-1997 роках на цьому ж підприємстві працював помічником лісничого, майстром лісопильного цеху.
У 1997-1998 – заступник директора приватного підприємства "Гребінка", м. Львів.
У 1998-1999 роках – голова правління молодіжної громадської організації "Асоціація молодіжних організацій Львівщини".
З 1999 по 2004 роки працював помічником-консультантом народного депутата України Тараса Стецьків, потім помічником-консультантом народного депутата України Михайла Косіва.
У 2004-2005 роках – директор Львівського комунального підприємства "Спортресурс", м. Львів.
У 2005-2006 – керівник департаменту регіонів, в.о голови виконавчого комітету Громадянської партії "ПОРА", м. Київ.
З 2004 по 2010 працював заступником голови Львівського регіонального відділення Асоціації міст України, м. Львів.
З 2006 року до цього часу був фізичною особою – підприємцем.
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