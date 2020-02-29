Чернігівська ОДА отримала нового першого заступника

Першим заступником голови Чернігівської облдержадміністрації призначено Віталія Загайного. Розпорядження про його призначення підписав голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко

Першим заступником голови Чернігівської облдержадміністрації призначено Віталія Загайного. Розпорядження про його призначення підписав голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації, пише RegioNews.

У сфері повноважень першого заступника голови – координація здійснення в області державної політики у сфері житлово-комунального господарства, будівництва та паливно-енергетичного комплексу, а також запобігання корупції.

Віталій Загайний у разі відсутності голови ОДА виконуватиме його обов’язки. До цього часу працював радником голови Чернігівської облдержадміністрації.

Довідка: Віталій Анаолійович Загайний, 48 років.

Народився у м. Луцьку. В 1995 році закінчив Український державний лісотехнічний університет, має вищу освіту інженера-технолога.

Після закінчення у 2004 році Львівського державного університету фізичної культури отримав фах тренера-викладача, у 2011 році у цьому ж виші закінчив аспірантуру.

Перше місце роботи — у 1990 році в Цуменському державному лісовому господарстві, де працював верстатником цеху з переробки деревини. У 1996-1997 роках на цьому ж підприємстві працював помічником лісничого, майстром лісопильного цеху.

У 1997-1998 – заступник директора приватного підприємства "Гребінка", м. Львів.

У 1998-1999 роках – голова правління молодіжної громадської організації "Асоціація молодіжних організацій Львівщини".

З 1999 по 2004 роки працював помічником-консультантом народного депутата України Тараса Стецьків, потім помічником-консультантом народного депутата України Михайла Косіва.

У 2004-2005 роках – директор Львівського комунального підприємства "Спортресурс", м. Львів.

У 2005-2006 – керівник департаменту регіонів, в.о голови виконавчого комітету Громадянської партії "ПОРА", м. Київ.

З 2004 по 2010 працював заступником голови Львівського регіонального відділення Асоціації міст України, м. Львів.

З 2006 року до цього часу був фізичною особою – підприємцем.