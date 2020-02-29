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У Харкові розтрощили намет "Партії Шарія": постраждали двоє людей
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29 лютого 2020, 17:48 2

У Харкові розтрощили намет "Партії Шарія": постраждали двоє людей

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29 лютого 2020, 17:48 2
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З опіками очей до лікарні доправили двох людей, один з яких – поліцейський 
Фото: t.me/h_saltovka
З опіками очей до лікарні доправили двох людей, один з яких – поліцейський 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації ГУНП України в Харківській області.

За відомостями поліції, на вулиці Сумській, 36 громадською організацією проводився мітинг за участі близько 7 осіб. Охорону публічного порядку забезпечували працівники поліції.

Близько 12:30 невідомі особи намагалися зірвати мітинг. Стався конфлікт, під час якого була розпилена невідома речовина, ймовірно, з газового балончику. З опіком очей до лікарні був доставлений поліцейський, який здійснював охорону порядку, та 27-річний чоловік, який роздавав газети.

П'ятьох осіб, які намагалися зірвати мітинг, доставили до Шевченківського відділу поліції для з’ясування всіх обставин. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.

У свою чергу користувачі соціальних мереж повідомляють, що невідомі намагалися розігнати агітаційний намет "Партії Шарія".


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