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29 лютого 2020, 16:58 6

У Франківську дезінфікують маршрутки 

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29 лютого 2020, 16:58 6
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В Івано-Франківську дезінфікують транспортні засоби для запобігання поширенню коронавірусу
Фото: Галицький кореспондент
В Івано-Франківську дезінфікують транспортні засоби для запобігання поширенню коронавірусу

Про це пише "Галицький кореспондент", передає RegioNews.

"Щоб запобігти сезонному розповсюдженню грипу та ГРВІ та через небезпеку поширення новітнього коронавірусу (COVID-19) проводимо додаткові заходи щодо дезінфекції салонів автобусів спеціальними засобами”, – зазначив перевізник Олег Сохан.

У коментарях Олег Сохан вказав, що такі заходи проводитимуться на постійній основі.

Раніше повідомлялося, що в Києві дезинфікують громадський транспорт.


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