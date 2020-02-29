У Франківську дезінфікують маршрутки 

В Івано-Франківську дезінфікують транспортні засоби для запобігання поширенню коронавірусу

Фото: Галицький кореспондент

В Івано-Франківську дезінфікують транспортні засоби для запобігання поширенню коронавірусу

Про це пише "Галицький кореспондент", передає RegioNews.

"Щоб запобігти сезонному розповсюдженню грипу та ГРВІ та через небезпеку поширення новітнього коронавірусу (COVID-19) проводимо додаткові заходи щодо дезінфекції салонів автобусів спеціальними засобами”, – зазначив перевізник Олег Сохан.

У коментарях Олег Сохан вказав, що такі заходи проводитимуться на постійній основі.

Раніше повідомлялося, що в Києві дезинфікують громадський транспорт.