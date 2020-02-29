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29 лютого 2020, 16:48 3

США підписали мирну угоду з Талібаном

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29 лютого 2020, 16:48 3
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США й Талібан підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані, за яким послідує поступове виведення військ з країни
Фото: golos.ua
США й Талібан підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані, за яким послідує поступове виведення військ з країни

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВВС.

На церемонії підписання в Катарі були присутні президент Афганістану Ашраф Гані, голова Пентагону Марк Еспер, держсекретар США Майк Помпео, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Даний документ став підсумком переговорів, які США й таліби вели з жовтня 2018 року. Згідно з домовленостями, військові США та країн НАТО повинні покинути Афганістан протягом 14 місяців за умови виконання талібами своїх зобов'язань. Зараз в Афганістані знаходиться до 13 тисяч американських солдатів.

Нагадємо, Війська США увійшли в Афганістан майже 19 років тому після нападів 11 вересня 2001 року. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії.


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