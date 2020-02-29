13:35  29 лютого
Затримані в Азовському морі рибалки повернулися додому
18:12  29 лютого
Злам табло Одеського аеропорту: прокуратура хоче заарештувати майно членів "Кібер Альянсу"
17:48  29 лютого
У Харкові розтрощили намет "Партії Шарія": постраждали двоє людей
UA | RU
UA | RU
29 лютого 2020, 16:33 9

Україна запускає віртуальний реверс газу зі Словаччини

Читайте также
на русском языке
29 лютого 2020, 16:33 9
Читайте также на русском языке
З 1 березня "Оператор газотранспортної системи України" і словацький оператор ГТС Eustream a.s. запустять віртуальний реверс природного газу. З 1 березня обсяг добових поставок газу зі Словаччини в Україну складе до 10 млн м³ на добу
З 1 березня "Оператор газотранспортної системи України" і словацький оператор ГТС Eustream a.s. запустять віртуальний реверс природного газу. З 1 березня обсяг добових поставок газу зі Словаччини в Україну складе до 10 млн м³ на добу

Про це 28 лютого заявили в пресслужбі "Оператора ГТС України", пише RegioNews.

Віртуальний реверс через точку з'єднання "Вельке Капушани - Ужгород" буде діяти "на додаток до потужностей точки з'єднання" Будінце ", використовуваних для імпорту природного газу в Україну з 2014 року".

Обсяг добових поставок складе до 10 млн м³ на добу, але може бути збільшений у разі інтересу з боку ринку. При цьому в повідомленні підкреслюється, що "потужність віртуального реверсу залежить від наявності фізичного потоку в напрямку" Україна - Словаччина ", а значить поставки можуть бути переривчастими".

З осені 2015 го Україна не імпортує природний газ за контрактом з "Газпромом", закуповуючи газ на своєму західному кордоні.

Створений в 2019 році український оператор ГТС підписав кілька угод з операторами суміжних країн, зокрема Молдови, Словаччини та Польщі. За даними НАК "Нафтогаз", газ в Україну імпортують близько 80 компаній.


газ
Запаси газу України скоротилися на чверть
25 лютого 2020, 14:05
В Україні на 15% знизилася ціна газу для населення та інших споживачів
24 лютого 2020, 17:45
З березня подешевшає газ для промисловості – Нафтогаз
21 лютого 2020, 16:29
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу
23 лютого 2020, 17:38
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »