Україна запускає віртуальний реверс газу зі Словаччини
Про це 28 лютого заявили в пресслужбі "Оператора ГТС України", пише RegioNews.
Віртуальний реверс через точку з'єднання "Вельке Капушани - Ужгород" буде діяти "на додаток до потужностей точки з'єднання" Будінце ", використовуваних для імпорту природного газу в Україну з 2014 року".
Обсяг добових поставок складе до 10 млн м³ на добу, але може бути збільшений у разі інтересу з боку ринку. При цьому в повідомленні підкреслюється, що "потужність віртуального реверсу залежить від наявності фізичного потоку в напрямку" Україна - Словаччина ", а значить поставки можуть бути переривчастими".
З осені 2015 го Україна не імпортує природний газ за контрактом з "Газпромом", закуповуючи газ на своєму західному кордоні.
Створений в 2019 році український оператор ГТС підписав кілька угод з операторами суміжних країн, зокрема Молдови, Словаччини та Польщі. За даними НАК "Нафтогаз", газ в Україну імпортують близько 80 компаній.
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