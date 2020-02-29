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29 лютого 2020, 16:26 23

У березні в Україні розблокують супутникові канали

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29 лютого 2020, 16:26 23
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До 16 березня в Україні запустять незакодовані супутникові версії головних національних телеканалів. Таке рішення було прийнято на зустрічі президента Володимира Зеленського з керівниками основних українських медіа-груп
Фото: пресслужба Офісу президента
До 16 березня в Україні запустять незакодовані супутникові версії головних національних телеканалів. Таке рішення було прийнято на зустрічі президента Володимира Зеленського з керівниками основних українських медіа-груп

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

"Ми маємо просто безліч листів і тисячі дзвінків у Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій", – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, внаслідок цього альтернативою там стало російське телебачення.

"Ми приїхали туди, побачили, що і російське радіомовлення, і телебачення є не лише на тимчасово окупованих територіях. Воно має дуже потужний сигнал і на контрольованих територіях. Крім того, тоді вони "глушили" наш сигнал військовою апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби та гроші, щоб глушити, – ви самі відключилися", – заявив Глава держави.

Відзначимо, що рішення про кодування супутникового сигналу прийняли ще в 2017 році, але в силу воно вступило тільки з 29 січня 2020 року. Через це для користувачів супутникового телебачення стали платними більше 20 телеканалів.


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