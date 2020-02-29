У березні в Україні розблокують супутникові канали
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
"Ми маємо просто безліч листів і тисячі дзвінків у Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій", – сказав Володимир Зеленський.
За словами Президента, внаслідок цього альтернативою там стало російське телебачення.
"Ми приїхали туди, побачили, що і російське радіомовлення, і телебачення є не лише на тимчасово окупованих територіях. Воно має дуже потужний сигнал і на контрольованих територіях. Крім того, тоді вони "глушили" наш сигнал військовою апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби та гроші, щоб глушити, – ви самі відключилися", – заявив Глава держави.
Відзначимо, що рішення про кодування супутникового сигналу прийняли ще в 2017 році, але в силу воно вступило тільки з 29 січня 2020 року. Через це для користувачів супутникового телебачення стали платними більше 20 телеканалів.
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