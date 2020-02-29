Прикордонники не пустили в Україну головного редактора RTVI Олексія Пивоварова

Українські прикордонники не пустили в країну російського журналіста, головного редактора RTVI Олексія Пивоварова

Українські прикордонники не пустили в країну російського журналіста, головного редактора RTVI Олексія Пивоварова

Цю інформацію Крим.Реаліі повідомили джерела в Держприкордонслужбі України, пише RegioNews.

За їхньою версією, Пивоваров не зміг підтвердити мету свого приїзду.

Пивоваров також повідомив в Facebook, що його не пустили в Україну.

"Кілька років не був в Україні і, мабуть, не судилося. Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили. Спершу - ввічливе співбесіду: подивилися разом" Редакцію "(YouTube-канал Пивоварова - ред.), усміхнулися. .. Потім півтори години очікування на лавочці. в результаті три сумних прикордонника вручили мені постанову про те, що я не зміг підтвердити причину перебування в Україні. Це звичайна формулювання, якщо немає грошей або зворотного квитка ", - написав Пивоваров.

За його словами, у нього було запрошення в Україну і де зупинитися.