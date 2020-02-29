Прикордонники не пустили в Україну головного редактора RTVI Олексія Пивоварова
Цю інформацію Крим.Реаліі повідомили джерела в Держприкордонслужбі України, пише RegioNews.
За їхньою версією, Пивоваров не зміг підтвердити мету свого приїзду.
Пивоваров також повідомив в Facebook, що його не пустили в Україну.
"Кілька років не був в Україні і, мабуть, не судилося. Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили. Спершу - ввічливе співбесіду: подивилися разом" Редакцію "(YouTube-канал Пивоварова - ред.), усміхнулися. .. Потім півтори години очікування на лавочці. в результаті три сумних прикордонника вручили мені постанову про те, що я не зміг підтвердити причину перебування в Україні. Це звичайна формулювання, якщо немає грошей або зворотного квитка ", - написав Пивоваров.
За його словами, у нього було запрошення в Україну і де зупинитися.
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