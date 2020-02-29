Екснардеп Іван Рибак зайнявся рибоводством

Колишній нардеп з Буковини Іван Рибак розпочав власний сімейний бізнес з вирощування риби

Колишній нардеп з Буковини Іван Рибак розпочав власний сімейний бізнес з вирощування риби

Про це Іван Рибак написав на своїй сторінці у Facebook.

В соцмережах "сміються" над Михайлом Гаврилюком, що він пішов працювати таксистом у Києві. В день завершення моєї... Опубліковано Ivan Rybak Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

"В день завершення моєї депутатської каденції я взявся за сімейний бізнес. Сьогодні ми реалізуємо високоякісну рибну продукцію, маємо власну торгову марку та створюємо робочі місця. І мені не соромно.

Чисте довкілля, ощадне використання ресурсів ось що стало основою нашого бізнесу. Системи замкнутого водозабезпечення та використання екологічночистих кормів стали системоутворюючими у нашій діяльності.

Залучення фахівців в тому числі з переміщених осіб з ОРДЛО які мають у цьому практичний досвід, завдяки співпраці з науковими організаціями такими як інститут рибного господарства України, дали нам практичний результат. Сьогодні ми навчилися вирощувати зарибка та отримувати ікру, ми готові реалізовувати товарну рибну продукцію маючи сертифікати її якості", - написав Рибак.

Також колишній нардеп написав, що "відсутність підтримки державою свого виробника жорстко б’є по національному виробнику, особливо коли українським школярам чи хворим у лікарнях "впарюють" ніби дешевого малазійського, в‘єтнамського чи аргентинського хека тричі, а то й більше разів розмороженого НЕ дешевшого, але ми справляємось, важко працюючи".

"Зрозуміти стан справ у державі ти можеш лише тоді коли зіштовхуєшся з реальними Законами та відчуваєш їх на собі", - підсумував колишній нардеп.

