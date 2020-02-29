МВФ умовно схвалив 5,5 мільярда доларів кредиту для України

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про прогрес у переговорах з Україною

Йоста Люнгман (Фото: slovoidilo.ua)

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про прогрес у переговорах з Україною

Про це передає Reuters, пише RegioNews. "Команда фахівців МВФ, яка відвідала Київ, досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності", - підкреслив Люнгман. За словами постійного представника МВФ, обговорення продовжиться найближчими днями. "МВФ дав умовне схвалення для нової кредитної програми для України на суму $ 5,5 млрд., Але його виплати залежать від результатів роботи Києва в проведенні реформ. МВФ також хоче, щоб парламент прийняв спеціальний закон про банківську справу ", - зазначив Люнгман.

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