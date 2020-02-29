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29 лютого 2020, 15:22 4

МВФ умовно схвалив 5,5 мільярда доларів кредиту для України

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29 лютого 2020, 15:22 4
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Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про прогрес у переговорах з Україною
Йоста Люнгман (Фото: slovoidilo.ua)
Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про прогрес у переговорах з Україною

Про це передає Reuters, пише RegioNews.

"Команда фахівців МВФ, яка відвідала Київ, досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності", - підкреслив Люнгман.

За словами постійного представника МВФ, обговорення продовжиться найближчими днями.

"МВФ дав умовне схвалення для нової кредитної програми для України на суму $ 5,5 млрд., Але його виплати залежать від результатів роботи Києва в проведенні реформ. МВФ також хоче, щоб парламент прийняв спеціальний закон про банківську справу ", - зазначив Люнгман.


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