МВФ умовно схвалив 5,5 мільярда доларів кредиту для України
Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про прогрес у переговорах з Україною
Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про прогрес у переговорах з Україною
Про це передає Reuters, пише RegioNews.
"Команда фахівців МВФ, яка відвідала Київ, досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності", - підкреслив Люнгман.
За словами постійного представника МВФ, обговорення продовжиться найближчими днями.
"МВФ дав умовне схвалення для нової кредитної програми для України на суму $ 5,5 млрд., Але його виплати залежать від результатів роботи Києва в проведенні реформ. МВФ також хоче, щоб парламент прийняв спеціальний закон про банківську справу ", - зазначив Люнгман.
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