Під Маріуполем затримали двох учасників збройних формувань РФ

Правоохоронці зі складу Об’єднаних сил на Донеччині затримали двох громадян ймовірно причетних до збройних формувань Російської Федерації

Правоохоронці зі складу Об’єднаних сил на Донеччині затримали двох громадян ймовірно причетних до збройних формувань Російської Федерації

Про це, пише RegioNews, йдеться на Facebook сторінці Операції об’єднаних сил.

На блокпості, що розташований на в’їзді в місто Маріуполь, військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил для перевірки документів були зупинені рейсові автобуси сполученням "Маріуполь - Костянтинівка" та "Новотроїцьке - Маріуполь", де в якості пасажирів перебували громадяни, які згідно з пошуковою базою Національної поліції України в Донецькій області є причетними до збройних формувань Російської Федерації.

Дані громадяни були затримані військовослужбовцями за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст.260 ККУ "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" та передані співробітниками Нацполіції в Донецькій області для подальшого з’ясування всіх обставин.