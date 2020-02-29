Під Маріуполем затримали двох учасників збройних формувань РФ
Про це, пише RegioNews, йдеться на Facebook сторінці Операції об’єднаних сил.
Правоохоронці зі складу Об’єднаних сил на Донеччині затримали двох громадян ймовірно причетних до збройних формувань...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 29 лютого 2020 р.
На блокпості, що розташований на в’їзді в місто Маріуполь, військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил для перевірки документів були зупинені рейсові автобуси сполученням "Маріуполь - Костянтинівка" та "Новотроїцьке - Маріуполь", де в якості пасажирів перебували громадяни, які згідно з пошуковою базою Національної поліції України в Донецькій області є причетними до збройних формувань Російської Федерації.
Дані громадяни були затримані військовослужбовцями за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст.260 ККУ "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" та передані співробітниками Нацполіції в Донецькій області для подальшого з’ясування всіх обставин.
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