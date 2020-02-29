МЗС спростував чутки про візит Трампа в Україну
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
"Президент США запрошений в Україну, також запрошений і прем'єр-міністр Великобританії, і як раз про них обох говорилося в статті The Guardian, яка не підтверджена офіційними каналами", - сказав Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю.
Нагадаємо, в публікації The Guardian говорилося, що лідери США і Великобританії можуть 8 травня відвідати Україну для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю закінчення Другої світової війни, а на наступний день полетіти в Москву.
Дональда Трампа, Бориса Джонсона і канцлера Німеччини Ангелу Меркель запросили в Москву для участі в церемоніях 9 травня. Дипломати з цих країн намагаються узгодити позицію, щоб вшанувати жертв в 75-річницю Другої світової, але щоб Росія не використала цю подію в свою користь.
Серед варіантів, стверджують джерела видання, є "збалансування" відвідин Москви участю в церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.
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