13:35  29 лютого
Затримані в Азовському морі рибалки повернулися додому
18:12  29 лютого
Злам табло Одеського аеропорту: прокуратура хоче заарештувати майно членів "Кібер Альянсу"
17:48  29 лютого
У Харкові розтрощили намет "Партії Шарія": постраждали двоє людей
UA | RU
UA | RU
29 лютого 2020, 14:47 9

МЗС спростував чутки про візит Трампа в Україну

Читайте также
на русском языке
29 лютого 2020, 14:47 9
Читайте также на русском языке
Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про відсутність офіційних підтверджень повідомлення The Guardian про можливі візити до України 8 травня президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона
Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про відсутність офіційних підтверджень повідомлення The Guardian про можливі візити до України 8 травня президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Президент США запрошений в Україну, також запрошений і прем'єр-міністр Великобританії, і як раз про них обох говорилося в статті The Guardian, яка не підтверджена офіційними каналами", - сказав Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю.

Нагадаємо, в публікації The Guardian говорилося, що лідери США і Великобританії можуть 8 травня відвідати Україну для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю закінчення Другої світової війни, а на наступний день полетіти в Москву.

Дональда Трампа, Бориса Джонсона і канцлера Німеччини Ангелу Меркель запросили в Москву для участі в церемоніях 9 травня. Дипломати з цих країн намагаються узгодити позицію, щоб вшанувати жертв в 75-річницю Другої світової, але щоб Росія не використала цю подію в свою користь.

Серед варіантів, стверджують джерела видання, є "збалансування" відвідин Москви участю в церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.


Дональд Трамп
"Для мене це було б дуже добре": Трамп захотів порозуміння між Україною і РФ
24 лютого 2020, 09:23
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу
23 лютого 2020, 17:38
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »