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29 лютого 2020, 14:30 5

У Росії відбулися марші пам'яті Бориса Немцова

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29 лютого 2020, 14:30 5
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У Москві почався марш пам'яті російського опозиційного політика Бориса Нємцова, приурочений до п'ятих роковин його вбивства
Фото: Влад Докшин ("Новая газета")
У Москві почався марш пам'яті російського опозиційного політика Бориса Нємцова, приурочений до п'ятих роковин його вбивства

Про це повідомляє Громадське з посиланням на російські ЗМІ, пише RegioNews.

Ще близько 13 години (за московським часом) учасники почали збиратися на Страсному бульварі, щоб всі охочі встигли пройти через рамки до 14 години.

"Це буде політичний марш, основна мета якого — вимога змінюваності влади в Росії і виступ проти узурпації. Зрештою, саме цього і домагався Борис Нємцов, за це він віддав своє життя" — йдеться у запрошенні на подію в .

Як повідомляється, у ході бере участь майже десять тисяч людей. Марш узгоджений, заявлена чисельність учасників — 30 тисяч. Учасники пройдуть від Страсного бульвару по внутрішній стороні бульварного кільця, потім по проспекту Академіка Сахарова майже до перетину з Садовим кільцем. За заявленим маршрутом вже вранці стояли автозаки.

Учасники прийшли з політичними гаслами: "Ні політичним вбивствам", "Свободу політв'язням", "Борись за конституцію". Цей марш також багато в чому присвячений вимогам припинити "московське справа", справа "Мережі" (організація визнана в Росії терористичною і заборонена) і звільнити політичних ув'язнених.

Марш пам'яті Бориса Нємцова також пройшов сьогодні у Петербурзі. Там під час ходи правоохоронці затримали шістьох учасників. Причиною затримань стали плакати учасників акції, які, на думку поліції, не відповідали темі заходу.


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