Затримані в Азовському морі рибалки повернулися додому

Державна прикордонна служба повідомила про доправлення до Бердянська рибальського судна, яке затримали в Азовському морі російські прикордонники

Державна прикордонна служба повідомила про доправлення до Бердянська рибальського судна, яке затримали в Азовському морі російські прикордонники

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби, пише RegioNews.

"Сьогодні вранці на пост технічного спостереження Держприкордонслужби надійшла інформація, що кораблі БО ПС ФСБ РФ доставлять в район загальновизначеної системи розподілу руху в Азовському морі малий плавзасіб з українськими громадянами, що був затриманий ними 14 лютого цього року. Вже за декілька годин, на відстані майже 10 морських миль від порту Бердянськ, тактична група катерів Маріупольського загону Морської охорони, що несла службу у даному районі, виявила кораблі БО ПС ФСБ РФ, від яких в бік українського берега направлявся малий плавзасіб. Із наближенням він був розпізнаний як ЯЗП-0901, на борту якого перебували 4 особи", – йдеться в повідомленні.

За цими даними, зараз встановлюються обставини затримання цих громадян російською стороною, за порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності,а на плавзасіб накладено заборону виходу в море терміном на 30 діб.

Управління ФСБ Росії в Криму і Севастополі 15 лютого повідомило про затримання в Азовському морі судна з чотирма громадянами України на борту. Підконтрольна Росії омбудсмен Криму Лариса Опанасюк сказала, що команда українського судна в Азовському морі затримана на 48 годин. Пізніше в ФСБ сказали, що капітан затриманого в Азовському морі судна визнав свою провину на допиті.

16 лютого Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих російськими прикордонниками в Азовському морі "за незаконний вилов риби".

25 лютого рибалки вийшли з-під арешту.

Українська прокуратура Автономної Республіки Крим 15 лютого відкрила кримінальне провадження України за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма людьми на борту.