Державне бюро розслідувань започаткувало щомісячні звіти про стан розслідування "справ Майдану"
Про це повідомляється на офіційному сайті бюро, пише RegioNews.
"З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, ДБР започаткувало щомісячні звіти про "справи Майдану"", - пояснили в ДБР.
Так, т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова у зверненні прозвітувала перед родинами Героїв Небесної Сотні та громадськістю про те, що було зроблено бюро у лютому.
"У провадженні спеціального підрозділу Державного бюро розслідувань з розслідування "справ Майдану" станом на кінець лютого перебуває 51 кримінальне провадження", - стверджує вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірина Венедіктова заявила, що виступає за скасування амністії для учасників подій на Майдані в 2013-2014 році.
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