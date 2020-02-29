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29 лютого 2020, 13:13 1

Коронавірус: українцям рекомендують утриматися від поїздок до Франції

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29 лютого 2020, 13:13 1
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Посольство України у Франції рекомендує українцям, які належать до найбільш уразливих категорій, уникати регіонів, де зафіксовані випадки коронавірусу Covid-19
Посольство України у Франції рекомендує українцям, які належать до найбільш уразливих категорій, уникати регіонів, де зафіксовані випадки коронавірусу Covid-19

Про це йдеться на сайті МЗС, пише RegioNews.

"У зв'язку зі збільшенням на території Франції кількості випадків респіраторних захворювань, спричинених коронавірусом (Covid-19), посольство України у Франції рекомендує громадянам України, які перебувають в цій країні, або мають намір її відвідати, та які належать до найбільш уразливих категорій (людей похилого віку та таких, що мають хронічні захворювання), дотримуватися рекомендацій щодо заходів захисту від зараження хворобою, зокрема – уникати регіонів (Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes), де зафіксовані випадки захворювань, уникати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, користуватись захисними масками у місцях скупчення людей, дотримуватися особистої гігієни", - йдеться в повідомленні.

У випадку виявлення підвищеної температури та симптомів застуди під час перебування у Франції громадянам України рекомендується обмежити пересування та невідкладно звернутися до медичного закладу або зателефонувати за номером 15.

Нагадаємо, 28 лютого у Франції зареєстрували ще 19 нових випадків захворювання Covid-19. Загальна кількість інфікованих у країні зросла до 57.


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