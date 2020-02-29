Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
Про це пише RegioNews з посиланням на ZN.UA.
За словами джерела з Офісу президента, Зеленський повідомив про те, що Коломойський був вкрай незадоволений цими кадровими змінами, і поцікавився причинами, які спонукали Гончарука їх здійснити. У відповідь Олексій Гончарук заявив, що йому незрозуміла генеральна лінія: то ми боремося з Коломойським, то ми не боремося з Коломойським, то ми покращуємо відносини з МВФ, то ми їх псуємо.
"Якщо я щось неправильно розумію, то може я пішов? (У відставку - ред.)", - задав питання, за словами джерела, прем'єр-міністр президенту Зеленському.
Як повідомлялося, Кабмін прийняв рішення про зміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації. Рішення про зміну менеджменту підприємств прийнято Фондом держмайна, щоб прискорити підготовку цих підприємств до приватизації.
З колись прибуткового, "Центренерго" стало глибоко збитковим. Збитки "Центренерго", за підсумками 2019 року можуть складе 2,5 млрд.
На підприємстві Центреенерго після приходу "смотрящих" Коломойського (після виборів в 2019 році - ред.) Працювало відразу кілька схем - по поставкам вугілля і по електроенергії. На "Центренерго" поставляли вугілля (як підозрюється, з Білорусі, Росії та непідконтрольних територій Донбасу) численні фірми-прокладки. Паралельно йшли поставки електроенергії за зниженим тарифом на феросплави комбінати, що входять в орбіту впливу Коломойського (зокрема, Нікопольський комбінат). Говорили також про підготовку приватизації "Центренерго" на користь Коломойського.
Проте 26 лютого Кабмін змінив керівництво "Центренерго". Новим главою держпідприємства став Олександр Корчинський, в минулому - виконуючий обов'язки директора "Рівнетеплоенерго" і гендиректор компанії "ТехНова" (виробництво теплової енергії), також екс-директор компанії "Укртеплоенерго".
Через зміну керівництва Коломойський ризикує повністю втратити контроль над енергокомпанією.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський нібито під примусом олігарха Ігоря Коломойського у вівторок, 4 березня, відправить у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
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