Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського

Прем'єра Олексія Гончарука вчора, 28 лютого, викликали до президента Зеленського, де під час зустрічі глава держави задав прем'єру питання про рішення Кабміну про зміну керівників трьох енергокомпаній, включаючи Центренерго, якими управляв довірена особа Ігоря Коломойського

Прем'єра Олексія Гончарука вчора, 28 лютого, викликали до президента Зеленського, де під час зустрічі глава держави задав прем'єру питання про рішення Кабміну про зміну керівників трьох енергокомпаній, включаючи Центренерго, якими управляв довірена особа Ігоря Коломойського

Про це пише RegioNews з посиланням на ZN.UA.

За словами джерела з Офісу президента, Зеленський повідомив про те, що Коломойський був вкрай незадоволений цими кадровими змінами, і поцікавився причинами, які спонукали Гончарука їх здійснити. У відповідь Олексій Гончарук заявив, що йому незрозуміла генеральна лінія: то ми боремося з Коломойським, то ми не боремося з Коломойським, то ми покращуємо відносини з МВФ, то ми їх псуємо.

"Якщо я щось неправильно розумію, то може я пішов? (У відставку - ред.)", - задав питання, за словами джерела, прем'єр-міністр президенту Зеленському.

Як повідомлялося, Кабмін прийняв рішення про зміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації. Рішення про зміну менеджменту підприємств прийнято Фондом держмайна, щоб прискорити підготовку цих підприємств до приватизації.

З колись прибуткового, "Центренерго" стало глибоко збитковим. Збитки "Центренерго", за підсумками 2019 року можуть складе 2,5 млрд.

На підприємстві Центреенерго після приходу "смотрящих" Коломойського (після виборів в 2019 році - ред.) Працювало відразу кілька схем - по поставкам вугілля і по електроенергії. На "Центренерго" поставляли вугілля (як підозрюється, з Білорусі, Росії та непідконтрольних територій Донбасу) численні фірми-прокладки. Паралельно йшли поставки електроенергії за зниженим тарифом на феросплави комбінати, що входять в орбіту впливу Коломойського (зокрема, Нікопольський комбінат). Говорили також про підготовку приватизації "Центренерго" на користь Коломойського.

Проте 26 лютого Кабмін змінив керівництво "Центренерго". Новим главою держпідприємства став Олександр Корчинський, в минулому - виконуючий обов'язки директора "Рівнетеплоенерго" і гендиректор компанії "ТехНова" (виробництво теплової енергії), також екс-директор компанії "Укртеплоенерго".

Через зміну керівництва Коломойський ризикує повністю втратити контроль над енергокомпанією.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський нібито під примусом олігарха Ігоря Коломойського у вівторок, 4 березня, відправить у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.