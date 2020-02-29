Справа "Краяну": Апеляцію на вирок Труханову розглядатимуть у відеорежимі 

Апеляційна палата ВАКС розглядатиме в режимі відеоконференції апеляційну скаргу САП на виправдувальний вирок меру Одеси Геннадію Труханову й ще семи фігурантам справи про купівлю заводу "Краян"

Апеляційна палата ВАКС розглядатиме в режимі відеоконференції апеляційну скаргу САП на виправдувальний вирок меру Одеси Геннадію Труханову й ще семи фігурантам справи про купівлю заводу "Краян"

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів під головуванням судді Віктора Панкулича, передає RegioNews з посиланням на LB.ua.

У наступному засіданні 13 березня фігуранти справи братимуть дистанційно з Приморського райсуду Одеси.

Прокурор САП Віктор Мусіяка заперечив з приводу цього клопотання, оскільки озвучені адвокатами підстави для відеоконференції не відповідають Кримінальному процесуальному кодексу. Зокрема, Труханов посилався на діджиталізацію, проблеми з Хаджибейською дамбою, коронавірус і погодні умови.

"Сьогодні була ожеледиця, ми мало не злетіли з траси, коли їхали сюди з Одеси, і рятували мотоцикліста. А якщо хтось потрапить до лікарні через таке, ви знову будете говорити про затягування процесу? Ми ж не в кам'яному віці живемо. Ставлення таке, ніби ми вже ув'язнені, і нас ланцюгами приковують до цього суду. Прошу дозволити відеозв'язок", - сказав мер Одеси.

Суддя наголосив, що якщо адвокати скористаються цим для чергового затягування, то режим відео скасують, а засідання призначатимуть день у день. Річ у тім, що вже третє засідання суд не може перейти до розгляду апеляційної скарги прокурорів по суті, оскільки захисники подають безліч процесуальних клопотань і заяв.

Зокрема, вчора адвокати обвинувачених подали шість заяв поспіль про відвід як судової колегії, так і окремих суддів. Зокрема, на їхню думку, суддя Панаїд нібито не має 5 років суддівського стажу, оскільки здійснював правосуддя до ВАКС 4 роки і 11 місяців. Втім, суддя зазначив, що "здійснювати правосуддя" і бути суддею - різні речі, а також про наявність достатнього стажу свідчить успішне проходження конкурсу до ВАКС, де вимогою був 5-річний стаж.

Також адвокат Лисенко просив відведення суддів, оскільки ВАКС нібито "неконституційний, як і колегія неконституційна". Крім того, адвокати вимагали відвести головуючого суддю Панкулича, оскільки нібито він узяв на себе повноваження секретаря, коли підписував судові повістки.

Прокурор, своєю чергою, вважає заяви про відвід зловживанням і затягуванням розгляду. Усі шість заяв про відвід були відхилені.

Крім цього, обвинувачена Галина Богданова відмовилася від усіх трьох своїх адвокатів, її новий адвокат Дмитро Щербань просив відкласти розгляд, щоб ознайомитися з виправдувальним вироком, апеляційною скаргою і подати на неї заперечення. Однак прокурор наголосив, що підстав для цього немає, оскільки адвокат у розумні терміни в порядку ознайомлення до наступного засідання може ознайомитися з матеріалами справи. Суддя відмовив адвокату в перерві.

Судове засідання тривало десять годин.

Нагадаємо, 9 липня Малиновський районний суд Одеси виправдав Труханова, обвинуваченого в заволодінні 92,7 млн грн коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі заводу "Краян". Аналогічний вердикт суду ухвалено стосовно заступника мера Одеси Павла Вугельмана й інших обвинувачених: Олексія Спектора, Василя Шкряба, Володимира Радіонова, Петра Загодиренка, Ігоря Кравченка і Галини Богданової. Суд також скасував запобіжні заходи, що діють стосовно підсудних.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення.