Україна отримає другу партію протитанкових ракетних комплексів Javelin

Комплекси вироблятимуть у місті Тусон (штат Арізона). З цією метою з американського бюджету виділено 18,4 млн доларів. Очікувана дата завершення виробництва - 25 червня 2020 року

Комплекси вироблятимуть у місті Тусон (штат Арізона). З цією метою з американського бюджету виділено 18,4 млн доларів. Очікувана дата завершення виробництва - 25 червня 2020 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Пентагона.

"Компанія "Raytheon / Lockheed Martin Javelin", місто Тусон, Арізона отримала 18 млн 431 тисячу 215 доларів відповідно до контракту W31P4Q-19-C-0059", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія Raytheon - Lockheed Martin візьметься за виробництво ракетних комплексів "Javelin" також для Австралії, Грузії, Індонезії, Йорданії, Ірландії, Катару, Литви, Нової Зеландії, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману, Туреччини, Франції, Чехії та Естонії.

Америка почне фінансування затвердженої раніше в бюджеті 2020 року оборонної допомоги Україні вже у лютому, причому основний акцент буде зроблено на посиленні Військово-морських сил України.

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року США погодили свій оборонний бюджет на 2020 рік, у який заклали 300 млн доларів на потреби української армії. А 26 грудня 2019 року Україна уклала новий контракт на постачання другої партії противотанкових ракетних комплексів "Javelin" виробництва США.