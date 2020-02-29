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29 лютого 2020, 11:40 6

Люстрованого прокурора Києва поновили на посаді

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29 лютого 2020, 11:40 6
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Дніпропетровський окружний адмінсуд своїм рішенням поновив на посаді прокурора Києва, звільненого у 2015 році згідно із законом про очищення влади
Дніпропетровський окружний адмінсуд своїм рішенням поновив на посаді прокурора Києва, звільненого у 2015 році згідно із законом про очищення влади

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

Суд визнав протиправним і скасував наказ генпрокурора України від 23 березня 2015 року про звільнення прокурора міста Києва.

Крім того, суд ухвалив стягнути з прокуратури міста Києва суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу за період з 24 березня 2015 року по 25 лютого 2020 року в розмірі 37 тисяч грн.

Також суд зобов'язав Офіс генпрокурора поінформувати Міністерство юстиції України про відкликання відомостей про застосування до прокурора Києва заборони, передбаченого ч. 3 ст. 1 закону України "Про очищення влади".

У березні 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений за результатами люстраційної перевірки. Він підпадав під люстрацію, бо в 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області. На посаду прокурора Києва Юлдашев був призначений в червні 2014 року.

Закон про люстрацію почав діяти в жовтні 2014 року. Він обмежує право для високопоставлених чиновників часів екс-президента Віктора Януковича займати посади в органах державної влади на 5-10 років. У реєстрі люструвати чиновників за станом на 29 лютого - 894 прізвища.


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