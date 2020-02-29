Київ передав МОЗ 100 костюмів біологічного захисту для медиків

Київ передав Міністерству охорони здоров’я 100 костюмів біологічного захисту для українських медиків, які працюватимуть із пацієнтами з підозрою на захворювання коронавірусом

Фото: КМДА

Київ передав Міністерству охорони здоров’я 100 костюмів біологічного захисту для українських медиків, які працюватимуть із пацієнтами з підозрою на захворювання коронавірусом

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", пише RegioNews.

"На рівні МОЗу, держави ось цих костюмів захисних не було. Місто Київ передало 100 спеціальних костюмів захисту Міністерству.Це підтвердження слів, що тут лунали: політики протидії і попередження поширення коронавірусу на рівні держави, на жаль, немає", – сказав мер Києва.

Також він зазначив, що столична влада замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус і планує встановити його в обох аеропортах Києва. Щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.

"Ми замовили обладнання для експрес-тестів, за допомогою яких протягом 30-40 хвилин можна отримати результати діагностики. Я доручив, щоб таке обладнання встановили у "повітряних воротах" Києва – у Борисполі та Жулянах. Аби оперативно виявляти людей з підозрою на коронавірус", – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора у Києві відбулися навчання з виявлення коронавірусу .

Також у Києві задля запобігання поширенню інфекцій, дезинфікують міський транспорт.