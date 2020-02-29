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29 лютого 2020, 10:49 4

Україна не буде закривати кордони через коронавірус

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29 лютого 2020, 10:49 4
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Міністерство закордонних справ України виключає можливість ухвалення рішення влади про закриття кордонів у зв’язку з поширенням коронавірусу
Фото: Державна прикордонна служба
Міністерство закордонних справ України виключає можливість ухвалення рішення влади про закриття кордонів у зв’язку з поширенням коронавірусу

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю на каналі "Україна 24", пише RegioNews.

"Ми в принципі не розглядаємо такий варіант (закриття кордонів — ред.), як і всі інші країни світу. Так, деякі з них намагаються вжити заходів навколо деяких регіонів і певних міст, але закривати кордони ми не плануємо", — сказав міністр.

Він пояснив, що аби запобігти завезенню в країну інфекції, українські прикордонники посилили перевірки громадян, які перетинають кордон України.


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