Україна не буде закривати кордони через коронавірус
Міністерство закордонних справ України виключає можливість ухвалення рішення влади про закриття кордонів у зв’язку з поширенням коронавірусу
Міністерство закордонних справ України виключає можливість ухвалення рішення влади про закриття кордонів у зв’язку з поширенням коронавірусу
Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю на каналі "Україна 24", пише RegioNews.
"Ми в принципі не розглядаємо такий варіант (закриття кордонів — ред.), як і всі інші країни світу. Так, деякі з них намагаються вжити заходів навколо деяких регіонів і певних міст, але закривати кордони ми не плануємо", — сказав міністр.
Він пояснив, що аби запобігти завезенню в країну інфекції, українські прикордонники посилили перевірки громадян, які перетинають кордон України.
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