На Донбасі до патрулювання територій залучать цивільне населення

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що спільні патрулі на Донбасі можуть утворитися із залученням місцевих жителів регіону, які "не заплямовані війною"

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що спільні патрулі на Донбасі можуть утворитися із залученням місцевих жителів регіону, які "не заплямовані війною"

Про це міністр заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє "24 канал", пише RegioNews. "Кордон нашого компромісу: ми готові залучити - до, на момент проведення виборів і коли ситуація покращиться, в стані" нормальності ", - ми готові залучити, скажімо так," представників місцевих громад. Ідеально, щоб вони ніколи не стояли на блокпостах, навіть без "Калашникова". І такі люди є: підростає молоде покоління, яке не заплямоване вбивствами, які не забруднене у війні з нами ", - сказав глава МЗС. За його словами, функцію гарантії безпеки в регіоні повинна буде забезпечувати українська поліція. Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, роз'яснюючи ідею президента України Володимира Зеленського про патрулюванні в ОРДЛО, виключив можливість залучення до цього процесу злочинців і бойовиків, які вбивали українських солдатів на Донбасі.

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