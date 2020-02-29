На Донбасі до патрулювання територій залучать цивільне населення
Про це міністр заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє "24 канал", пише RegioNews.
"Кордон нашого компромісу: ми готові залучити - до, на момент проведення виборів і коли ситуація покращиться, в стані" нормальності ", - ми готові залучити, скажімо так," представників місцевих громад. Ідеально, щоб вони ніколи не стояли на блокпостах, навіть без "Калашникова". І такі люди є: підростає молоде покоління, яке не заплямоване вбивствами, які не забруднене у війні з нами ", - сказав глава МЗС.
За його словами, функцію гарантії безпеки в регіоні повинна буде забезпечувати українська поліція.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, роз'яснюючи ідею президента України Володимира Зеленського про патрулюванні в ОРДЛО, виключив можливість залучення до цього процесу злочинців і бойовиків, які вбивали українських солдатів на Донбасі.
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