Зведення ООС: один поранений, вісім обстрілів

28 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також працювали снайпери

Фото: штаб ООС

28 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також працювали снайпери

Про це, пише RegioNews, йдеться на Facebook сторінці Операції об’єднаних сил. #ООС #операція_ОС_СЦКК #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation Українська сторона Спільного центру з контролю та... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 28 лютого 2020 р. П'ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

два рази поруч з Водяним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 18 мін;

поруч з Новотроїцьким – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:

неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів, а також по нашим позиціям вівся снайперський вогонь;

двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів ворог випустив 9 мін та 3 міни з міномету калібру 82 мм. Вчора, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська тричі вели вогонь у бік наших позицій, а саме:

поруч з Невельським – зі 120-мм міномету – 6 мін;

неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомету - 6 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат немає.

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