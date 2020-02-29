Зведення ООС: один поранений, вісім обстрілів
Про це, пише RegioNews, йдеться на Facebook сторінці Операції об’єднаних сил.
#ООС #операція_ОС_СЦКК #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation Українська сторона Спільного центру з контролю та...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.
П'ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
два рази поруч з Водяним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 18 мін;
поруч з Новотроїцьким – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:
неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів, а також по нашим позиціям вівся снайперський вогонь;
двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів ворог випустив 9 мін та 3 міни з міномету калібру 82 мм.
Вчора, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська тричі вели вогонь у бік наших позицій, а саме:
поруч з Невельським – зі 120-мм міномету – 6 мін;
неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
у районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомету - 6 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат немає.
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