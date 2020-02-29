Коронавірус дістався Монако і Північної Каліфорнії

Станом на 29 лютого 2020 року у світі зареєстровано 85 тисяч 187 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 тисячі 924 - летальні. Одужало вже 39 тисяч 545 осіб

Станом на 29 лютого 2020 року у світі зареєстровано 85 тисяч 187 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 тисячі 924 - летальні. Одужало вже 39 тисяч 545 осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на міністерство охорони здоров'я України.

28 лютого до Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли 2 повідомлення про підозру на COVID-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної-референс лабораторії.

Перший випадок захворювання коронавірусом невідомого походження був підтверджений у Північній Каліфорнії, пише Fox News.

"Це підтверджений випадок. У Північній Каліфорнії є такий", – заявили в центрі з контролю і профілактики захворювань у США.

Кількість заражених у Сполучених Штатах досягла 60, включаючи людей, які були евакуйовані в США. У центрі з контролю і профілактики захворювань сказали, що людина з Північної Каліфорнії заразилася вірусом, не виїжджаючи за межі США і не вступаючи в тісний контакт з іншими зараженими.

У Монако зафіксовано перший випадок зараження новим китайським коронавірусом. Про це повідомили в уряді країни. Пацієнта, чия проба на коронавірус дала позитивний результат, спочатку ізолювали в лікарняному центрі принцеси Грейс, а потім перевезли у відділення інфекційних хвороб в університетську лікарню Ніцци. Стан здоров'я хворого не викликає занепокоєння, ідеться у повідомленні.

У Південній Кореї спостерігаються найвищі в світі темпи поширення коронавірусу. Згідно з оприлюдненими в суботу, 29 лютого, даними міністерства охорони здоров'я, за минуло добу в цій азійській країні зафіксовано 594 нових випадків небезпечного захворювання. Таким чином загальна кількість інфікованих в Південній Кореї досягла 2931. Число загиблих від викликаних вірусом ускладнень залишилася незмінним - 16 жертв, передає інформагенція Reuters.

З огляду на такі стрімкі темпи поширення інфекційного захворювання, влада в Сеулі закликала громадян провести ці вихідні вдома й не виходити надвір без потреби. У МОЗ Південної Кореї визнали, що наразі країна переживає критичну фазу боротьби з коронавірусом, тож громадянам потрібно уникати участі в публічних заходах і контакту з іншими людьми.

Тим часом у Китаї впродовж минулої доби було зафіксовано менше підтверджених нових випадків коронавірусу, ніж у Південній Кореї. Якщо вірити офіційній статистиці, за день у Піднебесній виявили 427 нових випадків зараження небезпечним недугом. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання досягла 79 252.

Щодо числа смертей від викликаних вірусом ускладнень, то за добу воно зросло на 47 летальних випадків. Загалом з моменту виявлення коронавірусу на території материкового Китаю жертвами хвороби стало вже 2835 осіб.

Тим часом в Ірані влада через коронавірус оголосила про закриття шкіл, а також скасувала проведення п'ятничної молитви в мечетях. У цій країні офіційно підтверджено вже 388 випадків коронавірусу та 34 жертви захворювання.

У Європі найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається в Італії. За минулу добу італійські медики діагностували ще 239 нових випадків зараження. Таким чином, число інфікованих зросло до 889. Осередком поширення захворювання залишається північ країни, насамперед Ломбардія. Кількість померлих унаслідок коронавірусу в Італії теж зросла - вже 21 летальний випадок.

"Важливим фактом є те, що половина заражених (412) – це люди з безсимптомним перебігом або з дуже слабкими симптомами хвороби, які не потребують госпіталізації. Вони знаходяться в ізоляції будинку. Ще 345 осіб госпіталізовано, 64 з них знаходяться в реанімації", – повідомив надзвичайний комісар Анджело Борреллі.

Станом на вечір 28 лютого, 46 італійців вилікувалися від коронавірусу COVID-19.

Інфікованих коронавірусом побільшало й у інших європейських країнах. У Німеччині таких випадків уже майже 60, у Франції 57, а в Іспанії - 32, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що напередодні про нові випадки зараження коронавірусом повідомили Литва, Білорусь, Нова Зеландія та Мексика.

В Гонконгу на коронавірус разом з хворим господарем перевірили його собаку. Виявилося, що його домашня тварина має "низький рівень вірусу". Про це заявив уряд Гонконгу в п'ятницю, 28 лютого, передає Bloomberg.

Як повідомили в міському департаменті сільського господарства і рибальства, у собаки був отриманий "слабкий позитивний результат" на коронавірус, без яких-небудь подробиць. Чиновники проведуть подальші тести, щоб підтвердити, чи дійсно собака була заражена цією хворобою, чи це було результатом простого потрапляння вірусу в її пащу і в ніс.