За місяць комунальні борги українців зросли на 4 млрд
Про це свідчать дані Держслужби статистики, передає RegioNews.
Повідомляється, що заборгованість населення за поставку і розподіл газу склала 29,5 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 22 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 4,6 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 4,5 млрд грн, за поводження з побутовими відходами - 0,9 млрд грн, за поставку і розподіл електроенергії - 5,5 млрд грн.
За минулий 2019 рік борги за комунальні послуги в Україні зросли на вісім мільярдів гривень, при цьому в неопалювальний сезон заборгованість зменшувалася.
Нагадаємо, середній розмір субсидії на сплату житлово-комунальних послуг становить близько 1200 грн, пільги - 750 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.
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