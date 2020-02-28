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28 лютого 2020, 19:24 17

Адвокати Порошенка готують позови до ЄСПЛ

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28 лютого 2020, 19:24 17
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Адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань під час мітингу біля ДБР заявили, що вони вже пройшли всі національні етапи оскарження відкритих проваджень і мають на меті звернутися до Європейського суду з прав людини
Фото: Facebook
Адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань під час мітингу біля ДБР заявили, що вони вже пройшли всі національні етапи оскарження відкритих проваджень і мають на меті звернутися до Європейського суду з прав людини

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Європейської солідарності", передає RegioNews.

"Ми пройшли всі наші національні етапи оскарження, і нам вже відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. Ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Крім того, ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути осіб, які брали участь в організації цих неправосудних ухвал про привід до встановленої законом відповідальності”, - сказав адвокат Ігор Головань.

Новіков у свою чергу зазначив, що слідчі ДБР намагаються обмежити право Порошенка на захист, і тому ігнорують рішення судів:

"Шевченківський суд вже виніс рішення, що у тій справі про призначення суддів, у якій ми сьогодні давали свідчення, Порошенко має користуватися правами захисту. Слідчий це проігнорував”, - сказав він.

Адвокати Порошенка також підтвердили, що слідча Сєргєєва, до якої мав здійснюватися привід, несподівано пішла у відпустку.

Нагадаємо, 28 лютого Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. У той же день біля будівлі Державного бюро розслідувань в Києві стався інцидент за участю народного депутата Олександра Дубинського. Присутні учасники пікету не дозволяли Дубинському пройти від під'їзду до автомобіля. Вони вигукували "Дубінський - чорт!" і "Ганьба!"


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