Адвокати Порошенка готують позови до ЄСПЛ
Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Європейської солідарності", передає RegioNews.
"Ми пройшли всі наші національні етапи оскарження, і нам вже відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. Ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Крім того, ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути осіб, які брали участь в організації цих неправосудних ухвал про привід до встановленої законом відповідальності”, - сказав адвокат Ігор Головань.
Новіков у свою чергу зазначив, що слідчі ДБР намагаються обмежити право Порошенка на захист, і тому ігнорують рішення судів:
"Шевченківський суд вже виніс рішення, що у тій справі про призначення суддів, у якій ми сьогодні давали свідчення, Порошенко має користуватися правами захисту. Слідчий це проігнорував”, - сказав він.
Адвокати Порошенка також підтвердили, що слідча Сєргєєва, до якої мав здійснюватися привід, несподівано пішла у відпустку.
Нагадаємо, 28 лютого Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. У той же день біля будівлі Державного бюро розслідувань в Києві стався інцидент за участю народного депутата Олександра Дубинського. Присутні учасники пікету не дозволяли Дубинському пройти від під'їзду до автомобіля. Вони вигукували "Дубінський - чорт!" і "Ганьба!"
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