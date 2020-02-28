Адвокати Порошенка готують позови до ЄСПЛ

Адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань під час мітингу біля ДБР заявили, що вони вже пройшли всі національні етапи оскарження відкритих проваджень і мають на меті звернутися до Європейського суду з прав людини

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Адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань під час мітингу біля ДБР заявили, що вони вже пройшли всі національні етапи оскарження відкритих проваджень і мають на меті звернутися до Європейського суду з прав людини

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Європейської солідарності", передає RegioNews. "Ми пройшли всі наші національні етапи оскарження, і нам вже відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. Ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Крім того, ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути осіб, які брали участь в організації цих неправосудних ухвал про привід до встановленої законом відповідальності”, - сказав адвокат Ігор Головань. Новіков у свою чергу зазначив, що слідчі ДБР намагаються обмежити право Порошенка на захист, і тому ігнорують рішення судів: "Шевченківський суд вже виніс рішення, що у тій справі про призначення суддів, у якій ми сьогодні давали свідчення, Порошенко має користуватися правами захисту. Слідчий це проігнорував”, - сказав він. Адвокати Порошенка також підтвердили, що слідча Сєргєєва, до якої мав здійснюватися привід, несподівано пішла у відпустку. Нагадаємо, 28 лютого Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. У той же день біля будівлі Державного бюро розслідувань в Києві стався інцидент за участю народного депутата Олександра Дубинського. Присутні учасники пікету не дозволяли Дубинському пройти від під'їзду до автомобіля. Вони вигукували "Дубінський - чорт!" і "Ганьба!"

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