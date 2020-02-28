Граната, якою погрожували в одеському суді, виявилася муляжем

За фактом події сьогодні, 28 лютого, слідчі територіального ДБР почали розслідування

Фото: ДБР

За фактом події сьогодні, 28 лютого, слідчі територіального ДБР почали розслідування

Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, чоловік, який був доставлений до суду для продовження запобіжного заходу, знаходячись в залі судового засідання отримав предмет схожий на бойову гранату Ф-1 і почав погрожувати присутнім.

"З метою реагування на подію поліцією області було введено в дію спеціальні оперативні плани "Заручник" і "Грім". Чоловіка затримали уповноважені посадові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області. Попередньо, затриманий погрожував муляжем бойової гранати Ф-1", - йдеться в повідомленні.

В ГБР відзначили, що також перевіряють причетність співробітників поліції до скоєння обвинувачуваним зазначених дій та наявності у нього заборонених предметів.

Як повідомлялося раніше, у Приморському районному суді Одеси обвинувачений взяв в заручники суддів та погрожував підірвати гранату.