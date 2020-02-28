Граната, якою погрожували в одеському суді, виявилася муляжем
Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, чоловік, який був доставлений до суду для продовження запобіжного заходу, знаходячись в залі судового засідання отримав предмет схожий на бойову гранату Ф-1 і почав погрожувати присутнім.
"З метою реагування на подію поліцією області було введено в дію спеціальні оперативні плани "Заручник" і "Грім". Чоловіка затримали уповноважені посадові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області. Попередньо, затриманий погрожував муляжем бойової гранати Ф-1", - йдеться в повідомленні.
В ГБР відзначили, що також перевіряють причетність співробітників поліції до скоєння обвинувачуваним зазначених дій та наявності у нього заборонених предметів.
Як повідомлялося раніше, у Приморському районному суді Одеси обвинувачений взяв в заручники суддів та погрожував підірвати гранату.
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