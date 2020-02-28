Жителям Кіровоградщини заплатили 386 тисяч гривень за неякісні товари
Мешканці обласного центру Кропивницького та Кіровоградської області отримали 386 тисяч гривень відшкодувань за придбані неякісні товари
Мешканці обласного центру Кропивницького та Кіровоградської області отримали 386 тисяч гривень відшкодувань за придбані неякісні товари
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби в області.
Протягом 2019 року фахівці управління захисту споживачів Держпродспоживслужби перевірили 148 суб’єктів господарювання.
На предмет безпечності перевірили непродовольчу продукцію на 8 млн 197 тис. 600 грн, з яких забракували товарів на суму 1 млн 122,4 тис. грн.
За неякісні товари та послуги жителі регіону отримали компенсацію у розмірі 386 тис. грн.
Як ми повідомляли раніше, у селищі Демидівка поліцейські помітили вантажний бус "Mercedes Vito" із механічними пошкодженнями.Під час спілкування водієм та за результатами поверхневої перевірки поліцейські виявили у вантажному відсіку алкоголь та тютюнові вироби сумнівного походження.
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