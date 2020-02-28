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28 лютого 2020, 19:12

Жителям Кіровоградщини заплатили 386 тисяч гривень за неякісні товари

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28 лютого 2020, 19:12
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Мешканці обласного центру Кропивницького та Кіровоградської області отримали 386 тисяч гривень відшкодувань за придбані неякісні товари
Фото: Pixabay
Мешканці обласного центру Кропивницького та Кіровоградської області отримали 386 тисяч гривень відшкодувань за придбані неякісні товари

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби в області.

Протягом 2019 року фахівці управління захисту споживачів Держпродспоживслужби перевірили 148 суб’єктів господарювання.

На предмет безпечності перевірили непродовольчу продукцію на 8 млн 197 тис. 600 грн, з яких забракували товарів на суму 1 млн 122,4 тис. грн.

За неякісні товари та послуги жителі регіону отримали компенсацію у розмірі 386 тис. грн.

Як ми повідомляли раніше, у селищі Демидівка поліцейські помітили вантажний бус "Mercedes Vito" із механічними пошкодженнями.Під час спілкування водієм та за результатами поверхневої перевірки поліцейські виявили у вантажному відсіку алкоголь та тютюнові вироби сумнівного походження.


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