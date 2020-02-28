13:12  28 лютого
Швидкі тести на коронавірус будуть в Україні лише 10 березня
14:29  28 лютого
Угорська поліція розшукує доньку політика із Закарпаття
14:23  28 лютого
Скалецька розказала, скільки є лікарняних ліжок у разі епідемії коронавірусу
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2020, 19:02 2

Херсонські депутати заявили, що майном громади розпоряджаються "друзі мера Миколаєнко"

Читайте также
на русском языке
28 лютого 2020, 19:02 2
Читайте также на русском языке
Черговий скандал навколо приватизації комунального майна виник сьогодні у Херсонській міськраді
Фото: Мій Херсон
Черговий скандал навколо приватизації комунального майна виник сьогодні у Херсонській міськраді

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мій Херсон.

Група депутатів на чолі з секретарем міської ради Оленою Урсуленко скористалися правом на невідкладний прийом та прийшли до начальниці управління комунального майна Аліси Вербицької. За їхніми словами, чиновниця відмовляється надавати копії договорів з орендарями приміщень.

Група депутатів переконана, що майно (87 об’єктів), яке виставлено на приватизацію піде в руки людей наближених до мера Володимира Миколаєнко.

За словами депутата Віталія Богданова, до складу комісії з питань оренди комунального майна окрім працівників профільного управління входять "люди Миколаєнко" – депутати Мазур, Підперигора, Хмаро та Білоковиленко. Саме вони за копійки роздають приміщення.

Депутатам так і не вдалося отримати документи. За словами Вербицької, вони знаходяться у Володимира Миколаєнко.

Крім того повідомляється, що депутатів провокували на конфлікт присутні у кабінеті Мазур та Підперигора.

За словами журналістки Євгенії Вірлич, у неї невідома особа намагалася вибити з рук телефон. Про це повідомлено до поліції.

"Сьогодні у приміщенні Херсонської міської ради під час візиту до начальниці управління комунальної власності у справі #РятуймоХерсонськіБібліотеки у мене намагались вибити з рук і відібрати телефон. Присутніх депутатів провокували на бійку. Є свідки, ми скористались своїм правом повідомити про це поліції. Особа, яка пробувала скоїти напад, мені невідома, відео спроби нападу є. З нами все гаразд. Попри численні провокації з боку одразу викликаної "групи підтримки”, ми на провокації не піддаємось", – пише у соцмережах Вірлич

Раніше повідомлялося, що секретар Херсонської міськради заявила про підготовку до незаконного продажу комунального майна.

Крім того, херсонські депутати зірвали сесію міської ради, на якій мали винести на розгляд проєкти питань про мораторій на закриття бібліотечних закладів та виключення приміщень бібліотек з переліку об’єктів на приватизацію.


Херсон
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »