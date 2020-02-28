Херсонські депутати заявили, що майном громади розпоряджаються "друзі мера Миколаєнко"

Черговий скандал навколо приватизації комунального майна виник сьогодні у Херсонській міськраді

Фото: Мій Херсон

Черговий скандал навколо приватизації комунального майна виник сьогодні у Херсонській міськраді

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мій Херсон.

Група депутатів на чолі з секретарем міської ради Оленою Урсуленко скористалися правом на невідкладний прийом та прийшли до начальниці управління комунального майна Аліси Вербицької. За їхніми словами, чиновниця відмовляється надавати копії договорів з орендарями приміщень.

Група депутатів переконана, що майно (87 об’єктів), яке виставлено на приватизацію піде в руки людей наближених до мера Володимира Миколаєнко.

За словами депутата Віталія Богданова, до складу комісії з питань оренди комунального майна окрім працівників профільного управління входять "люди Миколаєнко" – депутати Мазур, Підперигора, Хмаро та Білоковиленко. Саме вони за копійки роздають приміщення.

Депутатам так і не вдалося отримати документи. За словами Вербицької, вони знаходяться у Володимира Миколаєнко.

Крім того повідомляється, що депутатів провокували на конфлікт присутні у кабінеті Мазур та Підперигора.

За словами журналістки Євгенії Вірлич, у неї невідома особа намагалася вибити з рук телефон. Про це повідомлено до поліції.

"Сьогодні у приміщенні Херсонської міської ради під час візиту до начальниці управління комунальної власності у справі #РятуймоХерсонськіБібліотеки у мене намагались вибити з рук і відібрати телефон. Присутніх депутатів провокували на бійку. Є свідки, ми скористались своїм правом повідомити про це поліції. Особа, яка пробувала скоїти напад, мені невідома, відео спроби нападу є. З нами все гаразд. Попри численні провокації з боку одразу викликаної "групи підтримки”, ми на провокації не піддаємось", – пише у соцмережах Вірлич

Раніше повідомлялося, що секретар Херсонської міськради заявила про підготовку до незаконного продажу комунального майна.

Крім того, херсонські депутати зірвали сесію міської ради, на якій мали винести на розгляд проєкти питань про мораторій на закриття бібліотечних закладів та виключення приміщень бібліотек з переліку об’єктів на приватизацію.