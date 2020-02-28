На Львівщині новий начальник Держгеокадастру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.
Головне управління Держгеокадастру у Львівській області очолить 35-річний Андрій Зозуля. Конкурсна комісія 24 лютого обрала переможця з-поміж 20 кандидатів на керівну посаду. Конкурс відбувався у два тури. Спочатку кандидати складали тестування на знання законодавства. Ті, хто показав найкращі результати, проходили співбесіду в другому турі конкурсу.
У списку кандидатів на вакантну посаду начальника Держгеокадастру Львівщини були колишні очільники обласної юстиції Львівщини Ярослав Жукровський та Микола Станіщук, екс-заступниця голови ЛОДА Олега Синютки Ірина Гримак та низка осіб, які займають різні посади в ГУ Держгеокадастру Львівщини.
Переможець конкурсу близько десяти років працював у структурі Держгеокадастру і досі очолював відділ цього органу в Пустомитівському районі. Під час співбесіди серед головних завдань на посаді Андрій Зозуля називав покращення рівня послуг Держгеокадастру для громадян та підвищення прозорості роботи цього органу.
Нагадаємо, що від квітня 2018 року до жовтня 2019 року посаду начальника ГУ Держгеокадастру Львівщини займав Андрій Петришин. Його наступником на посаді став івано-франківський чиновник Сергій Багацький, який працював до грудня 2019 року. Відтоді обов’язки начальниці Держгеокадастру Львівщини виконувала заступниця начальника цього управління Ірина Крук.
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