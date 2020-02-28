Рада безпеки ООН збирається на екстренне засідання через ескалацію в Сирії

У п'ятницю, 28 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо останніх подій на північному заході Сирії

Фото: flickr

У п'ятницю, 28 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо останніх подій на північному заході Сирії

Про це повідомляє Daily Sabah, передає RegioNews.

Засідання відбудеться через авіаудари сирійського режиму, в результаті яких загинули 33 турецькі військових в провінції Ідліб на північному заході Сирії.

Очікується, що засідання розпочнеться о 21 годині вечора, і його проведення ініційоване представниками США, Німеччини, Великобританії, Франції, Бельгії, Естонії та Домініканської Республіки.

Нагадаємо, в ніч на 28 лютого відбулося загострення ситуації в північно-західній сирійської провінції Ідліб. У результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і РФ загинуло 33 військовослужбовця ЗС Туреччини.

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