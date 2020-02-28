Рада безпеки ООН збирається на екстренне засідання через ескалацію в Сирії
У п'ятницю, 28 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо останніх подій на північному заході Сирії
У п'ятницю, 28 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо останніх подій на північному заході Сирії
Про це повідомляє Daily Sabah, передає RegioNews.
Засідання відбудеться через авіаудари сирійського режиму, в результаті яких загинули 33 турецькі військових в провінції Ідліб на північному заході Сирії.
Очікується, що засідання розпочнеться о 21 годині вечора, і його проведення ініційоване представниками США, Німеччини, Великобританії, Франції, Бельгії, Естонії та Домініканської Республіки.
Нагадаємо, в ніч на 28 лютого відбулося загострення ситуації в північно-західній сирійської провінції Ідліб. У результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і РФ загинуло 33 військовослужбовця ЗС Туреччини.
У Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння через загострення ситуації в Ідлібі
МЗС відреагувало на загострення ситуації в Ідлібі
28 лютого 2020, 12:16Пристайко звернувся до Ради ООН щодо Донбасу і Криму
24 лютого 2020, 18:20У Туреччині протестували проти анексії Криму
24 лютого 2020, 10:48
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
- 19:15 28 лютого Граната, якою погрожували в одеському суді, виявилася муляжем
- 19:02 28 лютого Херсонські депутати заявили, що майном громади розпоряджаються "друзі мера Миколаєнко"
- 18:52 28 лютого Рада безпеки ООН збирається на екстренне засідання через ескалацію в Сирії
- 18:35 28 лютого Евакуйованим українцям у Нові Санжари привезли презервативи
- 18:24 28 лютого Зеленський обговорив із представниками медіагруп запуск незакодованих версій українських телеканалів
- 18:08 28 лютого Суд відсторонив Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької облради
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації