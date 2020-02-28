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28 лютого 2020, 18:35 7

Евакуйованим українцям у Нові Санжари привезли презервативи

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28 лютого 2020, 18:35 7
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Евакуйованим із китайської провінції Ухань, де панує коронавірус, українцям, що знаходяться в обсервації у Нових Санжарах, благодійні організації передали презервативи
Фото з Facebook-сторінки
Евакуйованим із китайської провінції Ухань, де панує коронавірус, українцям, що знаходяться в обсервації у Нових Санжарах, благодійні організації передали презервативи

Про це на особистій Facebook-сторінці повідомив журналіст Олександр Махов, повідомляють RegioNews.

"Презервативи передали БО "Світло надії" за підтримки МБФ "Альянс громадського здоров'я". У нас тут 103 людини зачинені в одній будівлі. Трохи менше половини жінок. Самі розумієте. Всі мають бути здоровими та захищеними. Від будь-яких вірусів”, - написав Махов. Журналіст сам перебуває в обсервації в медичному центрі в Нових Санжарах Полтавської області.

Нагадаємо, що 20 лютого, в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.

Як ми повідомляли раніше, у мережі з’явилося відео, на якому видно, що автобус із евакуйованими українцями із китайської провінції Ухань, де зараз лютує небезпечний коронавірус, невідомі закидали камінням.



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