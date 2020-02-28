Суд відсторонив Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької облради
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, пише RegioNews.
АПЕЛЯЦІЯ ВАКС ВІДСТОРОНИЛА ВІД ЗАЙМАНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 28 лютого 2020 року Апеляційна палата...Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.
28 лютого 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна від займаної посади у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.
Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.
Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.
Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.
19 лютого суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але сьогодні змінив рішення.
Сьогодні ж Апеляційна палата ВАКС залишила чинною заставу у 10 млн грн як запобіжний захід Івану Мунтяну
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