Не допустити коронавірус в Миколаїв: в аеропорту провели показові навчання
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.
Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник розповів, що метою цього заходу - змоделювати форс-мажорні обставини, пов'язані з коронавірусом.
Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Трайтлі зазначив, що в місцях скупчення людей, на аеровокзалах і ж/д вокзалах, вводяться превентивні заходи для контролю людей і недопущення розповсюдження вірусів.
"Всі ви знаєте, що у нас в Україні вводять превентивні заходи щодо недопущення появи на території України коронавірусу та згідно з дорученням уряду процедур, передбачених МОЗ, у нас передбачені інтенсивні заходи в місцях скупчення людей. В таких місцях як аеропорти, залізничні вокзали, автовокзали та інше. Відповідно до регламенту МОЗ, державний лабораторний центр проводить температурний скринінг пасажирів, які прибувають у зону прильоту", - заявив Олександр Трайтлі.
Наголошується, що в рамках навчань, у одного з "пасажирів", кий щойно прилетів в Миколаївський аеропорт повинні були виявити підвищену температуру тіла, щоб продемонструвати на прикладі, які заходи необхідно прийняти співробітникам аеропорту в подібній ситуації, а саме ізолювати людину, який потенційно може бути заражений коронавірусом.
Таку пасажирку з підозрою на коронавірус виявили за допомогою безконтактного термометру, який зафіксував у неї підвищену температуру. Після цього пасажирку провели до медичного пункту, запитали про можливі контакти і залишили в особистому кабінеті до приїзду швидкої. Потім медпрацівники з швидкої виміряли тиск "пацієнту", температуру і відвезли в обласну інфекційну лікарню. Там жінку помістили в одномісний бокс і взяли біоматеріал на аналіз для визначення захворювання.
У свою чергу, директор Миколаївського аеропорту Федір Барна зазначив, що планується установка тепловізорів для можливості спостереження температури в онлайн-режимі. Проте представник компанії, яка займається встановленням таких систем розповів, що зараз вони тестуються і не зміг назвати орієнтовну вартість тепловізорів.
Раніше повідомлялося, що Миколаївський аеропорт потребує тепловізорах і приміщеннях для можливих хворих коронавірусом.
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