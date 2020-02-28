Не допустити коронавірус в Миколаїв: в аеропорту провели показові навчання

Сьогодні, 28 лютого, в Миколаївському міжнародному аеропорту пройшли навчання з відпрацювання алгоритму дій при виявленні особи з підозрою на коронавірус

Фото: НикВести

Сьогодні, 28 лютого, в Миколаївському міжнародному аеропорту пройшли навчання з відпрацювання алгоритму дій при виявленні особи з підозрою на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник розповів, що метою цього заходу - змоделювати форс-мажорні обставини, пов'язані з коронавірусом.

Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Трайтлі зазначив, що в місцях скупчення людей, на аеровокзалах і ж/д вокзалах, вводяться превентивні заходи для контролю людей і недопущення розповсюдження вірусів.

"Всі ви знаєте, що у нас в Україні вводять превентивні заходи щодо недопущення появи на території України коронавірусу та згідно з дорученням уряду процедур, передбачених МОЗ, у нас передбачені інтенсивні заходи в місцях скупчення людей. В таких місцях як аеропорти, залізничні вокзали, автовокзали та інше. Відповідно до регламенту МОЗ, державний лабораторний центр проводить температурний скринінг пасажирів, які прибувають у зону прильоту", - заявив Олександр Трайтлі.

Наголошується, що в рамках навчань, у одного з "пасажирів", кий щойно прилетів в Миколаївський аеропорт повинні були виявити підвищену температуру тіла, щоб продемонструвати на прикладі, які заходи необхідно прийняти співробітникам аеропорту в подібній ситуації, а саме ізолювати людину, який потенційно може бути заражений коронавірусом.

Таку пасажирку з підозрою на коронавірус виявили за допомогою безконтактного термометру, який зафіксував у неї підвищену температуру. Після цього пасажирку провели до медичного пункту, запитали про можливі контакти і залишили в особистому кабінеті до приїзду швидкої. Потім медпрацівники з швидкої виміряли тиск "пацієнту", температуру і відвезли в обласну інфекційну лікарню. Там жінку помістили в одномісний бокс і взяли біоматеріал на аналіз для визначення захворювання.

У свою чергу, директор Миколаївського аеропорту Федір Барна зазначив, що планується установка тепловізорів для можливості спостереження температури в онлайн-режимі. Проте представник компанії, яка займається встановленням таких систем розповів, що зараз вони тестуються і не зміг назвати орієнтовну вартість тепловізорів.

Раніше повідомлялося, що Миколаївський аеропорт потребує тепловізорах і приміщеннях для можливих хворих коронавірусом.