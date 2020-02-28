13:12  28 лютого
Швидкі тести на коронавірус будуть в Україні лише 10 березня
14:29  28 лютого
Угорська поліція розшукує доньку політика із Закарпаття
14:23  28 лютого
Скалецька розказала, скільки є лікарняних ліжок у разі епідемії коронавірусу
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2020, 18:01 8

Сумська облрада вимагає від президента, ВР та Кабміна земельний референдум

Читайте также
на русском языке
28 лютого 2020, 18:01 8
Читайте также на русском языке
Депутати Сумської обласної ради під час засідання сесії 28 лютого спрямували звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів про проведення земельного референдуму
Фото: Сумська обласна рада
Депутати Сумської обласної ради під час засідання сесії 28 лютого спрямували звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів про проведення земельного референдуму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Сумської облради.

Сумські депутати наполягають на необхідності широкого громадського обговорення впровадження земельної реформи.

"Треба враховувати інтереси всього суспільства, а не окремих його представників", - наголошують депутати.

Нагадаємо, депутати Сумської обласної ради наприкінці минулого року двічі направляли звернення до вищого керівництва країни щодо продажу землі.


Земельная реформа
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »