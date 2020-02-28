Сумська облрада вимагає від президента, ВР та Кабміна земельний референдум
Депутати Сумської обласної ради під час засідання сесії 28 лютого спрямували звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів про проведення земельного референдуму
Депутати Сумської обласної ради під час засідання сесії 28 лютого спрямували звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів про проведення земельного референдуму
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Сумської облради.
Сумські депутати наполягають на необхідності широкого громадського обговорення впровадження земельної реформи.
"Треба враховувати інтереси всього суспільства, а не окремих його представників", - наголошують депутати.
Нагадаємо, депутати Сумської обласної ради наприкінці минулого року двічі направляли звернення до вищого керівництва країни щодо продажу землі.
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