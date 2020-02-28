У Кіровоградській області працівники "Ощадбанку” привласнили понад 2 мільйони гривень
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу прокуратури Кіровоградської області.
Керівник одного із банківських відділень у змові з іншими працівниками банку протягом 2016-2018 років привласнював кошти, які належали пенсіонерам та дітям-інвалідам. Підозрювані проводили безпідставні операції - безготівкове перерахування коштів з депозитних рахунків на підставні карткові рахунки за підробними документами. Загалом поцупили у людей 2,2 млн грн. Від злочинної схеми постраждало 70 осіб.
Першими про злочин дізналися працівники служби безпеки АТ "Ощадбанку”. Вони повідомили про це правоохоронні органи. Зараз співробітники обласної прокуратури завершили досудове слідство у справі. Підозрюваним інкримінують шахрайство, підробку документів, незаконні дії з документами на переказ та незаконні дії з інформацією.
Як стало відомо раніше, підприємцям дзвонять шахраї з номера (096) 226-06-07 від імені посадовців Бердичівського управління ДФС та намагаються таким чином збагатитися за їх рахунок.
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