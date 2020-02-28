СБУ припинала незаконний обіг зброї і вибухівки і в Черкасах та Маріуполі

Працівниками Служби безпеки України було припинено незаконну діяльність осіб із збуту вибухівки, зброї та боєприпасів

Фото: СБУ

Працівниками Служби безпеки України було припинено незаконну діяльність осіб із збуту вибухівки, зброї та боєприпасів

Про це йдеться на сайті СБУ, передає RegioNews.

"Так, за даними слідства, мешканець столиці намагався налагодити механізм нелегального збуту засобів ураження. Небезпечний товар він зберігав у спеціально облаштованій схованці за місцем проживання", - повідомляє сайт СБУ.

Зазначається, що підозрюваний знаходив покупців серед своїх знайомих, в тому числі в Донецькій області. В Маріуполі правоохоронці задокументували продаж гранатометного заряду ВОГ-17, 400 грамів тротилу і трьох гранат РГД-5 та Ф-1, за які він хотів отримати десять тисяч гривень.

Наразі фігурант підозрюється в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також у Черкасах Служба безпеки України попередила нелегальний збут військових засобів ураження. Житель міста, що зараз перебуває в слідчому ізоляторі, також намагався продати зброю та боєприпаси.

Своїх клієнтів він підшуковував через зв’язки у кримінальних колах. Для продажу товару фігурант залучив свого посередника на волі. Правоохоронці задокументували факт незаконної реалізації гранатомета РПГ-18, двох гранат Ф-1 та понад 20 набоїв до великокаліберного кулемета.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Повідомляється, що за обома фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Також перевіряється інформація щодо нелегального надходження вилучених засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, бойовику незаконних збройних формувань "ЛНР" заочно повідомили про підозру в злочинах проти основ національної та громадської безпеки.